Солнечногорские нейрохирурги прооперировали мужчину со стрелой в голове

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Солнечногорскую областную больницу поступил 38-летний мужчина, у которого была стрела арбалета в голове.
Врачи провели КТ пациенту и вывили, что стрела, выпущенная из арбалета задела головной мозг и теперь пациент нуждается в нейрохирургической операции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Операция длилась около часа и прошла успешно.
На сегодняшний день пациент начинает подготовку к выписке, его самочувствие улучшилось.
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«Мы провели операцию по извлечению инородного тела. Она выполнялась через небольшой доступ, что затрудняло визуализацию зоны повреждения. При удалении арбалетной стрелы отмечалось кровотечение из сосудов головного мозга, что потребовало применения операционного микроскопа», — рассказал нейрохирург Солнечногорской областной больницы Хаджи-Мурад Магометов.
На сегодняшний день пациент начинает подготовку к выписке, его самочувствие улучшилось.
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Алиса Сергиенко