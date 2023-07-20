Солнечногорские врачи прооперировали беременную с редкой патологией

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Врачи Солнечногорской больницы удалили кисту яичника женщине на девятом месяце беременности. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
1-летняя пациентка поступила в стационар на 34-й неделе беременности. Она жаловалась на боли в пояснице и животе, тошноту и рвоту. После обследования у пациентки выявили новообразование между мочевым пузырём и передней стенкой матки размером 7х5 см. Выяснилось, что женщина не стояла на учёте в женской консультации и не наблюдалась у врача.
Она подчеркнула, что перекрут кисты яичника – крайне редкое осложнение. Его трудно диагностировать во время беременности.
Сейчас женщина и ребёнок уже выписаны из больницы. А врачи напомнили о важности регулярного посещения врача-гинеколога в период беременности.
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«Во время операции выявили перекрут кисты правого яичника и спаечный процесс. После удаления кисты и разделения спаек было проведено кесарево сечение. Родился здоровый доношенный малыш весом 3480 г и ростом 53 см», – рассказала заведующая акушерским отделением больницы Людмила Алиманова.
Сейчас женщина и ребёнок уже выписаны из больницы. А врачи напомнили о важности регулярного посещения врача-гинеколога в период беременности.
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Лора Луганская