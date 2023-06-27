Солнечногорские врачи удалили девочке почку после падения с электросамоката

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Ребёнок поступил в медучреждение с сильной болью и огромной гематомой на животе. Как выяснилось, девочка каталась на электросамокате, не справилась с управлением и упала. За медицинской помощью она обратилась не сразу, а лишь через два часа.
«У девочки было крайне низкое давление – 60/30. Компьютерная томография показала повреждение почки. Мы решили провести экстренную операцию. У пациентки была огромная гематома, начинающаяся от малого таза и заканчивающаяся под диафрагмой. Она потеряла треть крови, почка оказалась полностью размозжена, и её пришлось удалить», – рассказал врач-уролог Николай Смирнов.Он добавил, что операция прошла успешно. Удаление почки не скажется на дальнейшей жизни пациентки вторая почка возьмет на себя функцию первой. Девочка уже выписана на амбулаторное лечение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мытищинские врачи вернули зрение пациенту с разрывом сетчатки.