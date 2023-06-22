Солнечногорские врачи восстановили футболисту разорванные связки коленного сустава

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Всю работу медики выполнили через два прокола в колене
Врачи Солнечногорской больницы прооперировали пациента с разрывом связки коленного сустава. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
32-летний мужчина поступил в лечебное учреждение с жалобами на сильную боль в колене. Как выяснилось, он подвернул ногу во время игры в футбол. При обследовании специалисты выявили у него разрыв крестообразной связки коленного сустава. Патология могла привести к развитию артроза.
Пациенту сделали операцию по артроскопии сустава. Весь объём работы медики выполнили через два прокола в колене. Они создали трансплантат крестообразной связки из сухожилия малоберцовой мышцы пациента и зафиксировали его винтами. Такой малоинвазивный метод позволил свести к минимуму риски осложнений.
Операция прошла успешно, мужчину выписали на амбулаторное лечение. По словам специалистов, он сможет вернуться к привычной жизни уже через месяц, а через год – на футбольное поле.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные врачи помогли женщине стать мамой в четвёртый раз и спасли от ущемления грыжи.
32-летний мужчина поступил в лечебное учреждение с жалобами на сильную боль в колене. Как выяснилось, он подвернул ногу во время игры в футбол. При обследовании специалисты выявили у него разрыв крестообразной связки коленного сустава. Патология могла привести к развитию артроза.
Операция прошла успешно, мужчину выписали на амбулаторное лечение. По словам специалистов, он сможет вернуться к привычной жизни уже через месяц, а через год – на футбольное поле.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные врачи помогли женщине стать мамой в четвёртый раз и спасли от ущемления грыжи.
Лора Луганская