Солнечногорские врачи заменили коленную связку упавшей с электросамоката женщине

Фото: Минздрав МО
Врачи Солнечногорской больницы заменили коленную связку женщине после падения с электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В травматологическое отделение поступила 40-летняя пациентка, неудачно упавшая с самоката на левое согнутое колено.
После обследования врачи выявили у неё повреждение задней крестообразной связки коленного сустава. Это могло привести к развитию артроза. Медики решили провести операцию по замене связки.
Операция была сделана с помощью артроскопического оборудования через два прокола в колене. Женщине заменили заднюю крестообразную связку коленного сустава сухожилием, взятым из длинной малоберцовой мышцы. Малоинвазивный метод позволил обеспечить быстрое восстановление. Операция прошла успешно, после реабилитации пациентка будет выписана.
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После обследования врачи выявили у неё повреждение задней крестообразной связки коленного сустава. Это могло привести к развитию артроза. Медики решили провести операцию по замене связки.
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Лора Луганская