Сомнолог Бузунов: Дефицит железа может стать причиной беспокойного сна

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«При этом расстройстве человек может двигать ногами и ощущать в них боль, жжение, мурашки — вечером и ночью. Такие симптомы мешают полноценному сну», — отметил Роман Бузунов.
Для взрослого человека норма сна составляет приблизительно семь или восемь часов, рассказала ранее врач-терапевт Анастасия Квасова. Если же сон окажется коротким или «рваным» — у человека появляются повышенный аппетит и тяга к высокоуглеводной пище, что, в свою очередь, может повлечь за собой проблемы с лишним весом.
Чтобы высыпаться и не спровоцировать у себя возникновение хронических заболеваний, терапевт советует создать себе все условия для качественного и полноценного сна. Для крепкого сна важно, по словам Квасовой, соблюдать гигиену: проветривание, микропроветривание, чистое белье, удобный матрас и подушку, увлажнитель воздуха.
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Терапевт Квасова назвала полноценный сон важным для центральной нервной системы.