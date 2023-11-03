Сомнолог Бузунов назвал способ легко просыпаться осенью

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Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, что для лёгкого пробуждения в осенний период можно с помощью времени подъёма и воздействия света самостоятельно корректировать свой циркадный ритм.
Специалист пояснил, что у многих людей к зиме циркадные ритмы смещаются из-за утренней темноты.
Врач отметил, что смещать циркадные ритмы можно самостоятельно. Так, поможет использование искусственного освещения. Подойдут светобудильники или яркая белая лампа в 10 тысяч люксов, добавил Бузунов.
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«Если воздействовать на человека ярким светом в утренние часы, он быстрее активизируется и к вечеру успеет устать. А если с утра нет света, то слабая активность в это время приводит к тому, что вечером человеку не хочется спать», — цитирует слова собеседника радио Sputnik.
«Вечером мы можем хоть с пяти часов носить солнцезащитные очки, в семь закрывать шторы и создавать блэкаут, и мозг будет думать, что наступила ночь. Главное — постоянно соблюдать режим, тогда ритм подстроится», — пояснил сомнолог.
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Диана Аванесян