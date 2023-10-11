Сомнолог Кудинов назвал лайфхак для лёгкого пробуждения осенью и зимой

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С наступлением осени процесс пробуждения занимает дольше времени, но этому есть объяснение. Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов объяснил, что это связано с физиологическими особенностями человека. В беседе с «радио 1» он рассказал, как облегчить этот процесс.
«Если когда у нас белые ночи, то нам надо шторы затемнять, то когда у нас становится темно, то нам надо зажигать свет. Желательно, чтобы в доме были лампы дневного света, а не просто лампы накаливания. Нам надо по максимуму включать свет, чтобы запустить процесс пробуждения, чтобы на сетчатку глаза попадало как можно больше света. Тогда у нас быстрее уходит сонливость. Также с утра очень хорошо помогает утренний душ», — объяснил Павел Кудинов.Читайте также:
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