Сомнолог Кудинов назвал лайфхак для лёгкого пробуждения осенью и зимой

Множество видов боли можно облегчить благодаря анальгетикам, противовоспалительным препаратам или другим лекарствам, которые выдаются по рецепту, но важно принимать их только после консультации с доктором. Об этом рассказал главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников в беседе с «Лентой.ру».