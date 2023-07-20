Сомнолог Кудинов объяснил, почему на работе нужно спать

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Дневной сон – благо, которое доступно не каждому. В Международный день дневного сна, который отмечается 20 июля, сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, почему важно спать днем и как правильно это делать.
По словам специалиста, дневной сон наполняет человека работоспособностью и снимает усталость. Но спать нужно определённое количество времени, чтобы добить такого эффекта.
Сомнолог добавил, что при проваливании в более глубокие стадии сна днём, лучше уделить сну 1,5 часа. Но в этом случае дневной сон не поможет избавиться от усталости.
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«Дневной сон – вещь полезная, если его продолжительность не больше 40 минут, а лучше – в районе 20 минут. Тогда мы не уйдём в другие стадии сна, более глубокие, и этот сон будет приносить облегчение. Дневной сон предназначен как раз для снятия усталости, повышения работоспособности, увеличения реакции. Не зря сегодня это считается необходимой мерой. Это действительно улучшает качество работы сотрудников», — сказал Павел Кудинов в беседе с «Радио 1».
«Лучше спать в таком положении, чтобы точно не провалиться в глубокие стадии. То есть лёжа спать не рекомендуется. Можно это делать полусидя, чтобы точно проснуться через 20-40 минут», — добавил специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова