Сомнолог Кудинов объяснил вред использования гаджетов ночью

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«Если это совершенно здоровый человек, не страдающий бессонницей или какими-то либо проблемами с засыпанием, то ему это сильно не навредит. А если человек страдает от проблем с засыпанием, то ему нужно исключать использование гаджетов за 15-30 минут до отхода ко сну. Прекращать смотреть в телевизоры, планшеты, компьютеры и создавать такие полусумерки. Это будет облегчать ему засыпание», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.
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