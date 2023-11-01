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Сомнолог Кудинов объяснил вред использования гаджетов ночью

01 ноября 2023, 19:35
Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Член правления Межрегиональной Общественной Организации «Ассоциация Сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что использование перед сном различных гаджетов затрудняет выработку специального гормона мелатонина и способствует проблемам со сном.
По словам врача, всё дело в специфическом свете от экранов гаджетов, которые могут влиять на организм человека, препятствуя выработке гормона.

«Если это совершенно здоровый человек, не страдающий бессонницей или какими-то либо проблемами с засыпанием, то ему это сильно не навредит. А если человек страдает от проблем с засыпанием, то ему нужно исключать использование гаджетов за 15-30 минут до отхода ко сну. Прекращать смотреть в телевизоры, планшеты, компьютеры и создавать такие полусумерки. Это будет облегчать ему засыпание», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.


Специалист добавил, что сидеть в смартфонах и планшетах перед сном вредно и из-за той информации, которая в нём содержится. Игры, фильмы, новости и другие развлечения могут влиять на нервную систему человека, что также влияет на процесс засыпания и сам сон.

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#ночь
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Врач Амеличкина рекомендовала съедать не более 30 г горького шоколада в день
01 ноября 2023, 16:48

Фото: istockphoto.com/Piotr Krzeslak

Врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина заявила, что нормой горького шоколада в день для человека является 30 г продукта.
При регулярном злоупотреблении шоколадом есть риск повышения уровня сахара в крови, что может грозить набором лишнего веса, развитием сахарного диабета, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени.

«Шоколад с подсластителями может быть хорошей альтернативой при необходимости снизить количество потребляемых калорий. Но много его есть не рекомендуется из-за побочных эффектов этих подсластителей. Так, распространенный заменитель сахара сорбит при чрезмерном употреблении может вызывать вздутие живота, тошноту, диарею», — добавила в беседе с Газета.ру Амеличкина.

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#шоколад
#питание
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Врач Кондрахин объяснил основные причины образования шлаков
01 ноября 2023, 14:08

Фото: istockphoto.com/wutwhanfoto

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что шлаки – вредные продукты распада, оседающие в организме – образуются по разным причинам, в том числе в результате переедания и плохого усвоения пищи.
«В праздники люди часто едят продукты, которые организму тяжело переработать полностью. Они остаются недоокисленными и требуют дополнительной обработки. Так, если из организма не выводится животный белок, он начинает гнить около стенок кишечника», – пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Кроме этого, шлаки могут оседать в организме из-за болезней, таких, как онкология, различные заболевания ЖКТ, печени, сердечно-сосудистой системы, а также из-за приёмов антибиотиков.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева завила, что самой полезной для здоровья колбасой является домашняя.

«Колбаса из натурального мяса станет источником полноценного белка. В ней есть жиры, которые не противопоказаны нашему организму, а, наоборот, принесут большую пользу. Там имеются специи, содержащие антиоксиданты, биофлавоноиды. Такой продукт принесет полезные калории и зарядит организм энергией», — сказала в беседе с «Москвой 24» Королева.

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#здоровье
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Психиатр назвал Инстасамку и перестройку причинами когнитивных расстройств у детей
Психиатр Федорович назвал причины когнитивных расстройств у детей
01 ноября 2023, 14:00

Фото: IStock/Drazen Zigic

Порядка 10-15% российских школьников имеют лёгкие когнитивные расстройства, рассказал руководитель отдела развития мозга в онтогенезе, формирования когнитивных функций и нейробиологии НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ № 2 Георгий Каркашадзе. К таким нарушениям относят специфические расстройства речи, частичное нарушение процесса письма, трудности с точным или беглым распознаванием слови нарушение мелкой моторики.
Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович рассказал «Радио 1», что эта проблема возникла из-за множества факторов. В частности, это результат отсутствия любви к литературе, должного воспитания.
«Научиться правильно мыслить ребёнок может только из литературы, читая книги, заучивая стихи, взаимодействую с людьми соответствующего уровня, которые позволяют им наработать правильные смысловые конструкции. Также современная молодёжь воспитываются людьми, становление которых выпало на 90-е, на момент разрушения. Базовое влияние на социальное восприятие оказывают те самые люди, которые были разрушены по большей части в 90-е годы», — отметил специалист.
Психотерапевт подчеркнул, что дети в России всё чаще будут страдать от когнитивных расстройств, если не будет изменена система ценностей.
«Очень значимую позицию для молодёжи занимает интернет, в котором полно стримеров, непонятных личностей, у которых лицо похоже на боевую раскраску. Они пытаются предложить свои конструкции. Например, какая-нибудь Инстасамка, у которой речи нет вообще. Я уж не говорю о том, что там больше количество англиканизмов, суть которых не адаптированный к речи человек осознать не может. Ещё один фактор – это способность к обучаемости. У нас всё обучение переходит на электронные механизмы, из-за чего отследить эти процессы практически невозможно. Также была проделана многодесятилетняя работа по разрушению ментальности и идеологии. В стране нет адекватной идеологии, она постоянно подменяется. И если не будет перемен, то таких детей станет больше. Потому что очень скоро эти школьники подрастут и тоже станут родителями, и будут точно также воспитывать своих детей», — сказал Александр Федорович.
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#психиатр
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В Подмосковье появилась самостоятельная запись на флюорографию
01 ноября 2023, 12:52

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области открыли самозапись на флюорографию. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
 Жители Подмосковья, возрастом старше 18 лет, могут записываться на флюорографию самостоятельно, без похода к терапевту.

«Исследование необходимо проходить ежегодно и мужчинам, и женщинам. Чтобы сделать диагностику еще более доступной, мы открыли возможность самостоятельной записи на флюорографию для всех жителей региона старше 18 лет, которые не проходили данное исследование более 1 года», -  отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что флюорографию можно пройти в поликлинике, к которой пациент прикреплен по месту жительства. Запись осуществляется через портал госуслуг «Здоровье» и регистратуру.

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В Подмосковье врачи спасли мужчину с острой почечной недостаточностью
01 ноября 2023, 11:35

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Домодедово врачи спасли жизнь 40-летнего мужчины с сепсисом и острой почечной недостаточностью. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

 40-летний мужчина поступил в больницу с диагностированным сепсисом, повлекшим за собой острую почечную недостаточность. Причиной стало ущемление пупочной грыжи с некрозом кишечника.


Хирурги оперативно прооперировали пациента и удалили грыжу. После операции мужчине провели внепочечное очищение крови от токсических веществ


«В лечении пациента мы впервые в нашем отделении применили метод гемосорбции цитокинов - глубокого очищения крови от токсических веществ вне организма. Благодаря оснащению больницы современным диализным аппаратом для лечения пациентов с почечной недостаточностью, мы можем проводить подобные процедуры, что значительно повышает качество медицинской помощи нашим пациентам», – отметил заведующий анестезиолого-реанимационным отделением стационара № 2 Шамиль Баталов.


Стоит отметить, что сейчас мужчина находится на лечении в хирургическом отделении.


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#домодедово
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Женщины назвали основную причину отсутствия оргазма
Daily Star: 58% женщин имитируют оргазм, чтобы не обидеть мужчину
01 ноября 2023, 07:33

Фото: istock / PeopleImages

В Великобритании интернет-ресурс по половому просвещению Beducated провел опрос, согласно которому 58% женщин признались, что имитируют оргазм. Они делают это, чтобы не обидеть мужчину. Об этом сообщает издание Daily Star.

Опрошенные женщины рассказали, что оргазм отсутствует из-за неумения партнера доставлять удовольствие. 

Секс-коуч онлайн-платформы Юлия Свирид заявила, что женщины точно знают как его достичь, но во время секса это не удается практически половине. При этом, 85% опрошенных мужчин заявляют, что всегда получается оргазм во время интима.

Кроме того, во время мастурбации, оргазма достигают 86% женщин и 88% мужчин.

Коуч утверждает, что женщинам сложно достичь пика из-за недостаточного общения. 

«Из-за стереотипов, основанных на просмотре фильмов для взрослых, и отсутствия полового воспитания, многие приравнивают секс к проникновению. В то же время женщинам для достижения оргазма нужно намного больше, но не все могут откровенно поговорить об этом с партнером», — заявила она.

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#секс
#женщины
#здоровье
#отношения
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РИА Новости: Врач Тяжельников пояснил, сколько можно съесть в день тыквы
01 ноября 2023, 05:10

Фото: iStock/StudioBarcelona

Тыква — очень низкокалорийный овощ, но обладающий высоким гликемическим индексом, говорит главный внештатный специалист депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников. В беседе с РИА Новости он рассказал, сколько тыквы можно съедать без опасности для здоровья.
«Тыква очень низкокалорийная, но имеет высокий гликемический индекс. Поэтому ее следует употреблять в умеренных количествах. Взрослые могут съедать 200 — 300 граммов в день, дети — 100 граммов», — отметил эксперт.

По словам доктора Тяжельникова, этот овощ благодаря витаминам В, А, С, РР, К, Т и Е содержит впятеро больше каротина, чем морковь. А ещё в её состав входят различные микроэлементы: калий, магний, железо, калий, цинк и фосфор.

Тыква улучшает пищеварение, обмен веществ, зрение, иммунитет и работу сердца и печени. Кроме того, в ней содержатся фитостерины, способствующие выводу так называемого «плохого холестерина». Из-за множества полезных свойств тыквы её часто добавляют в различные лечебные диеты.

Тяжельников добавил, что тыкву лучше всегда подвергать термообработке, поскольку в сыром виде она плохо переваривается и провоцирует вздутие живота.

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#здоровье
#врачи
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JAMA Neurology: Уменьшение сна связано с развитием деменции
01 ноября 2023, 05:04

Фото: iStock/LightFieldStudios

Австралийские учёные из Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне пришли к выводу, что уменьшение количества сна даже на 1% в год связано с увеличением риска развития деменции на 27%. Об этом пишет JAMA Neurology.
В ходе исследования были проанализированы данные 346 человек старше 60 лет. Они приняли участие в исследованиях сна, которые проводились с 1995 по 1998 и с 2001 по 2003 год. Выяснилось, что продолжительность глубокого сна в среднем  снизилась к началу второго исследования, что говорит о медленном снижении с возрастом количества сна.

Отмечается, что за следующие семнадцать лет наблюдения было зарегистрировано 52 случая деменции.

В публикации говорится, что глубокий сон поддерживает здоровое старение мозга, способствуя выведению из центральной нервной метаболических отходов, включая белки, агрегирующие при болезни Альцгеймера.

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#жизнь
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Врач Кочнева рассказала, как поддержать психическое здоровье в осенне-зимний период
Врач Кочнева: Поддержать психическое здоровье помогут витамин B и магний
01 ноября 2023, 01:18

Фото: iStock/fizkes

Врач-диетолог Елена Кочнева заявила, что у многих людей на фоне недостатка света и увеличения выработки мелатонина могут появляться симптомы аффективного расстройства - такие, как грусть, низкий уровень энергии, усталость, проблемы со сном, изменение аппетита и другие.
«Из-за сокращения светового дня мы получаем меньше солнечного света, в связи с этим из аминокислоты триптофан вырабатывается меньше гормонов радости и удовольствия, серотонина и дофамина. У людей возникают дефицитные состояния, снижается работоспособность, портится настроение, ухудшается общее самочувствие», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.

Чтобы избежать подобных состояний, доктор посоветовала дополнительно восполнять в организме поступление витамина D. Для этого в рацион нужно включить магний, витамины группы В и адаптогены.

Также сохранить психическое здоровье помогут несложные ежедневные привычки — например, вечерняя ванна с солями, контрастный душ, прогулки на свежем воздухе, занятия танцами или прослушивание классической музыки, заключила Кочнева.

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