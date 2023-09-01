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Сомнолог Кудинов раскрыл, как недосып увеличивает риски развития рака

Сомнолог Кудинов раскрыл, как недосып увеличивает риски развития рака
01 сентября 2023, 12:57
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В современном мире долгий и здоровый сон из привычной части жизни превратился в непозволительную роскошь. С детства все мы усвоили догму – «долгий сон – хорошо, недосып – плохо». Однако, сколько же на самом деле опасностей таит в себе недостаток сна?
О болезнях, которые обостряются на фоне недосыпа и как правильно «добирать» недостающее время сна, рассказал корреспонденту «Радио 1» сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

«Дело в том, что сон – это не просто отдых головного мозга. Он продолжает работать, занимается настройкой организма, формированием долговременной памяти», - объяснил эксперт.


В краткосрочной перспективе, от недосыпа может снижаться скорость реакции, ухудшаться память, а также способность принимать взвешенные и адекватные решения, отметил Кудинов. В долгосрочной же – развитие артериальной гипертензии, увеличение массы тела, сахарный диабет, снижение активности иммунной системы.

«Иммунитет у нас отвечает и за подавление опухолевых клеток, и если он ослабевает, то риски развития онкологических заболеваний увеличиваются», - предостерег сомнолог.

Кудинов строго подчеркнул, что ​сон – не простое удовольствие, а совершенно необходимая вещь, и им нельзя жертвовать ради работы. Чтобы высыпаться каждый день необходимо спать по 7-8 часов.

«Мы не можем выспаться впрок, но компенсировать недосып можно. Другой вопрос в том, что это нельзя делать за счет того, чтобы в выходные поспать подольше и встать попозже. Нужно ложиться пораньше, и за счет этого увеличивать продолжительность сна», - в завершении посоветовал Кудинов.

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#иммунитет
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В Подмосковье стартовала вакцинация от гриппа в мобильных комплексах
01 сентября 2023, 14:12

Фото: Минздрав МО

Пройти вакцинацию от гриппа в Московской области с 1 сентября можно в мобильных комплексах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые не могут посетить поликлинику.
 
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку. 
 
Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайте Минздрава Московской области. В министерстве напомнили, что в медучреждения поставлена современная и безопасная отечественная вакцина  «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри»..

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#московская область
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Врач Вишнева рассказала, как лечить отит у детей
Врач Вишнева рекомендовала использовать местную комбинированную терапию при лечении отита
01 сентября 2023, 13:24

Фото: istockphoto.com/Inside Creative House

Профессор и заместитель руководителя НИИ педиатрии и охраны здоровья детей «Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского» Елена Вишнева заявила, что при лечении отита у детей лучше использовать местную комбинированную терапию.
Так, при отите лучше пользоваться комбинированными каплями, содержащими глюкокортикостероид и антибиотик широкого спектра действия, которые способны воздействовать на саму инфекцию и снимать воспаление.

«Важно помнить, что современные клинические рекомендации выступают против назначения системных антибиотиков при отите. Об этом должны помнить педиатры и знать родители, чтобы исключить нерациональное применение этих препаратов. Детям при отите рекомендована местная комбинированная терапия», – пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» Вишнева.

Она напомнила, что при наружном отите возникают зуд и отёк. В ухе скапливается сера, а цвет кожи органа меняется. При этом наблюдается ухудшение общего самочувствия. В таких случаях специалист рекомендовала незамедлительно обращаться к врачу.

До этого врач, телеведущая Елена Малышева напомнила о том, что наиболее полезным для здоровья является тёмный шоколад с наименьшим содержанием сахара. Как передают utro.ru со ссылкой на Первый канал, именно в тёмном шоколаде содержится больше катехинов, защищающих организм от негативного влияния радикалов и развития раковых клеток, чем в белом или молочном. По словам медика, эти вещества — отличные стимуляторы работы головного мозга.

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#врач
#рекомендации
#здоровье
#дети
#питание
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В Подмосковье прооперировали подростка, который вывихнул плечо, гуляя со свиньёй
01 сентября 2023, 13:00

Фото: istockphoto / romaset

Подросток получил травму во время выгула питомца-свиньи. Животное резко побежало и дёрнуло за поводок, который держал хозяин.

15-ти летний пациент обратился в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) с жалобами на острую боль и деформацию в области плеча, а также ограниченную подвижность конечности, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

После исследования, врачи диагностировали пациенту закрытый вывих плечевой кости.

«Под общим наркозом устранен вывих и наложена гипсовая повязка. Сейчас руке требуется покой, а после снятия гипсовой повязки, в среднем через 3-6 недель, можно начинать реабилитацию травмированной руки», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.
Сейчас подросток чувствует себя хорошо, его выписали под наблюдение врачей.

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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в акции «Проверь здоровье в парке»
01 сентября 2023, 12:40

Фото: istockphoto / demaerre

В субботу и в воскресенье, 2 и 3 сентября выездные бригады врачей будут работать в 11 городских парках.
«Мы начали проводить акцию впервые в прошлом году и возобновили ее в этом, так как видим положительный отклик людей. С начала этого лета свое здоровье в парках проверили уже более 7 тысяч человек», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В ходе осмотра у пациентов будет возможность пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённого обследование.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

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#анализы
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Врачи Видновского перинатального центра удалили пациентке миому матки
01 сентября 2023, 10:49

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Видновский перинатальный центр привезли женщину с обильным маточным кровотечением. Пациентке 35 лет.
Врачи провели тщательную диагностику, в ходе которой выявили у пациентки миому матки соответствующую 20 неделям беременности, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ситуация уложилась тем, что из-за сильного кровотечения, у пациентки сильно упал гемоглобин.
«В связи с продолжающимся кровотечением нами была выполнена экстренная лапаротомия и удален миоматозный узел. Операция длилась полтора часа. Вес миомы составил 860 г. Важно, что при этом нам удалось сохранить пациентке репродуктивную функцию и в будущем она сможет забеременеть», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.
Врачи передали, что самочувствие пациентки улучшилось, но она до сих пор находится в больнице под наблюдением врачей.

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#дороги
#сердце
#жизнь
#служба
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Доктор Павлова развеяла миф о невозможности похудения после 40 лет
Доктор Павлова заявила о возможности сбросить лишний вес после 40 лет
01 сентября 2023, 02:48

Фото: iStock/vadimguzhva

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Телеграм-канале развеяла миф о том, что похудеть после сорока лет невозможно. По ее словам, сбросить лишний вес можно в любом возрасте.
Специалист отметила, что после 40 лет многие женщины даже не пытаются сбросить лишний вес, сваливая все на замедленный обмен веществ. Однако в действительности метаболизм у женщин с 20 до 60 лет практически не меняется, подчеркнула Павлова.

Помимо этого, менопауза тоже никаким образом не влияет на обмен веществ, добавила врач.

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#врач
#женщины
#диета
#возраст
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Подмосковный кардиолог Хохлов посоветовал замену поваренной соли
31 августа 2023, 22:50

Фото: Минздрав МО

Повышенное употребление соли особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако поваренную соль можно успешно заменить при приготовлении пищи. Об этом сообщил врач-кардиолог Московской областной больницы имени В. Н. Розанова Дмитрий Хохлов.
«Чрезмерное потребление соли может привести к повышению артериального давления, сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту, задержке жидкости, заболеваниям почек и другим проблемам. Суточная норма употребления поваренной соли не должна превышать чайной ложки. А пациентам с артериальной гипертензией следует равномерно распределять её в течение дня, так как соль провоцирует перепады давления», – сказал Хохлов.
Усилить вкус пищи и добавить аромат помогут различные приправы, в том числе базилик, лавровый лист, кориандр, укроп, майоран, мята, орегано и другие.
«Травы и зелень – хороший источник микроэлементов, полезных для организма. Для придания блюдам вкуса и аромата их используют многие тысячелетия», – добавил специалист.
Он подчеркнул, что они являются прекрасным дополнением к пище и хорошей альтернативой соли. 

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#московская область
#подмосковье
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В Московской области с начала года построили девять объектов здравоохранения
31 августа 2023, 20:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Главное управление государственного строительного надзора Подмосковья выдало заключение о соответствии девяти построенным в регионе объектам здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Поликлиники для взрослых и детей возвели в Люберцах на 600 посещений, в Домодедове – на 400, в Одинцове – на 350. Новые медицинские центры появились в поселке Нахабино Красногорского городского округа, Истре и Коломне. Также в Котельниках появился центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», – говорится в сообщении. 
Помимо этого, подстанции скорой помощи на 10 бригад в смену достроили в Кашире и Ленинском городском округе.
 
Как отметили в ведомстве, всего в 2023 году региональный Главгосстройнадзор выдал заключения о соответствии, то есть итоговые документы о завершении строительства, более 40 объектам социальной сферы.

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#здравоохранение
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#московская область
#подмосковье
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Курение в подростковом возрасте вредит генам будущих детей
31 августа 2023, 19:39

Фото: istockphoto/MarcBruxelle

Учёные из Университета Саутгемптона и Университета Бергена (Норвегия) выяснили, что курение мальчиков в подростковом возрасте может вредить генам будущих детей, увеличивая развитие астмы, ожирения и проблем с легкими.
Исследование были опубликованы в журнале Clinical Epigenetics. В работе участвовали 875 человек от 7 до 50 лет. Их опросили о курении их отцов. Затем учёные сопоставили изменения (метилирование) 19 участков ДНК опрашиваемых с 14 генами их отцов, курившими до 15 лет.
 
Выяснилось, что изменения в генах более выражены у детей, чьи отцы курили в период полового созревания, по сравнению с теми, чьи родители начали курить в любом другом возрасте до зачатия.
 
Примечательно, что 16 из 19 эпигенетических маркеров, которые были связанны с подростковым курением отцов, не коррелировали с курением матерей. Возможно, это связано с тем, что во время раннего полового созревания идут важнейшие физиологические изменения у мальчиков. В данный период вырабатываются стволовые клетки, из которых будет производиться сперма до конца жизни.

Ранее учёные назвали 3 занятия, которые помогут вырастить более умных и успешных детей. Дети, занимающиеся спортом, читающие книги и правильно питающиеся, развивают мышление лучше других, сообщает CNBC, ссылаясь на результаты исследования неврологов из Университета Восточной Финляндии. Учёные 2 года наблюдали за 504 детьми в возрасте от 6 до 9 лет.
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