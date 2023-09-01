Сомнолог Кудинов раскрыл, как недосып увеличивает риски развития рака

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«Дело в том, что сон – это не просто отдых головного мозга. Он продолжает работать, занимается настройкой организма, формированием долговременной памяти», - объяснил эксперт.
«Иммунитет у нас отвечает и за подавление опухолевых клеток, и если он ослабевает, то риски развития онкологических заболеваний увеличиваются», - предостерег сомнолог.
Кудинов строго подчеркнул, что сон – не простое удовольствие, а совершенно необходимая вещь, и им нельзя жертвовать ради работы. Чтобы высыпаться каждый день необходимо спать по 7-8 часов.
«Мы не можем выспаться впрок, но компенсировать недосып можно. Другой вопрос в том, что это нельзя делать за счет того, чтобы в выходные поспать подольше и встать попозже. Нужно ложиться пораньше, и за счет этого увеличивать продолжительность сна», - в завершении посоветовал Кудинов.
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