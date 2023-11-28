Сомнолог Кудинов: «Ушёл тренд по освещению лунатизма»

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Сомнолог Павел Кудинов заявил, что о таком явлении, как лунатизм, меньше говорят не потому, что оно исчезло, а потому, что прошёл тренд на его освещение.
«О лунатизме стали меньше говорить не потому, что его стало меньше. Это вовсе не так, просто интерес и популярность, хайп вокруг него закончились. Ушел тренд по освещению лунатизма», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.Он напомнил, что в таком состоянии человек способен выполнять простые механические действия, для которых сознание особо и не нужно. При этом, водить машину при лунатизме не получится.
Для предотвращения лунатизма, считает специалист, можно принимать успокоительные и витамины группы В. Однако вылечить хронический лунатизм бывает очень сложно, поэтому доктор рекомендовал обустроить быть так, чтобы человек в таком состоянии не навредил себе.
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