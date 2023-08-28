Сомнолог Полуэктов: После 40 лет возрастает риск появления бессонницы

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Врач-сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что для людей старше 40 лет нарушения сна могут быть опасны. Об этом пишет радио Sputnik.
Полуэктов добавил, что в некоторых случаях человеку кажется, что он плохо спит, хотя в действительности это не так. Внутри фазы медленного сна есть три стадии, но самая глубокая уменьшается с возрастом, из-за чего и могут возникать такие ощущения, пояснил Полуэктов. Он отметил, что при проблемах со сном люди также сталкиваются с развитием возрастных когнитивных нарушений и головными болями.
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