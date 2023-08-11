Сомнолог Царева раскрыла причины плохого сна летом

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Кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева заявила, что основными факторами, мешающими сну летом, являются высокая температура и духота.
Также процессу засыпания может препятствовать и выделение меньшего количества мелатонина из-за увеличения светового дня.
Специалист рекомендовала для решения проблемы выбирать правильное постельное бельё для того, чтобы нормализовать температуру в кровати, надевать маску для сна, а также пить больше воды.
А диетолог Лори Уокер заявила, что для предотвращения набора лишнего веса необходимо исключить из завтрака такие продукты, как смузи, хлопья и йогурты. Она отметила, что мнение о том, что эти продукты полезны по утрам, ошибочно. Как передаёт utro.ru, в них содержится большое количество сахарного песка, что приводит к проблемам с весом.
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«И последнее – дегидратация. В жару мы теряем воду, а вместе с ней и электролиты. Их разбалансировка портит самочувствие и сон», — приводят «Вести Подмосковья» со ссылкой на Радио Sputnik слова Царевой.
А диетолог Лори Уокер заявила, что для предотвращения набора лишнего веса необходимо исключить из завтрака такие продукты, как смузи, хлопья и йогурты. Она отметила, что мнение о том, что эти продукты полезны по утрам, ошибочно. Как передаёт utro.ru, в них содержится большое количество сахарного песка, что приводит к проблемам с весом.
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Мелисса Тимофеева