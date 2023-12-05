Составлен рейтинг российских регионов по распространенности ВИЧ-инфекции

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Аналитический проект «Если быть точным» подготовил ежегодный рейтинг регионов России по уровню распространения ВИЧ-инфекции. За 2022 год (последний год, за который доступна статистика) самая тяжелая ситуация сложилась в Сибири и на Урале.
Регионы Сибири и Урала являются антилидерами на протяжении многих лет, передает «Коммерсант». Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Иркутской и Томской областям, а также Алтайскому, Красноярскому и Пермскому краям присвоен рейтинг Е, то есть самый низкий. Причем Кемеровская и Иркутская области получают рейтинг Е девять лет подряд.
Эксперты также отмечают новую и неожиданную тенденцию: в некоторых регионах выросла заболеваемость среди жителей сельской местности. Также увеличивается количество субъектов, где более 1% беременных женщин заражены ВИЧ. Это говорит о размытости традиционных групп риска.
Самые благополучные с точки зрения распространения ВИЧ-инфекции регионы это Кировская, Липецкая, Белгородская и Тамбовская области, а также республики Калмыкия, Ингушетия и Мордовия. Все они имеют рейтинг А.
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Эксперты также отмечают новую и неожиданную тенденцию: в некоторых регионах выросла заболеваемость среди жителей сельской местности. Также увеличивается количество субъектов, где более 1% беременных женщин заражены ВИЧ. Это говорит о размытости традиционных групп риска.
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Александр Бойцов