Состоялся 200-й выезд мобильного комплекса НИКИ детства

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Бригада врачей Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области провёл 200-й выезд мобильного комплекса.
Врачи НИКИ детства в этот раз принимали пациентов в Ленинском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В мобильном комплексе есть всё необходимое оборудование для проведения диагностики маленьких пациентов.
В свой юбилейный 200 выезд врачи приняли 85 детей. Юных пациентов осматривали врачи узкого профиля: неврологи, кардиологи, пульмонологи и эндокринологи.
Читайте также:
Врачи НИКИ детства предотвратили инфаркт у 3-месячного ребенка.
Видновские врачи прооперировали ребёнка с гемофилией.
В Тюменской области ребёнку с очень редкой болезнью помогли специальные лампы.
В мобильном комплексе есть всё необходимое оборудование для проведения диагностики маленьких пациентов.
«Самые сложные пациенты были направлены в НИКИ для прохождения более углубленной диагностики. Состав бригады формируется исходя из потребности детей конкретного населенного пункта в определенных узких специалистах», — рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.Мобильный комплекс с бригадой врачей совершил свой первый выезд 26 февраля 2022 года, с того времени врачами было осмотрено 18 тысяч детей региона, 500 из которых были направлены на дальнейшую госпитализацию в НИКИ детства.
Читайте также:
Врачи НИКИ детства предотвратили инфаркт у 3-месячного ребенка.
В Тюменской области ребёнку с очень редкой болезнью помогли специальные лампы.
Алиса Сергиенко