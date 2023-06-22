Сотрудники УФСИН обсудили с общественниками социально значимые программы

Фото: Пресс-служба УФСИН РФ по МО
При ведомстве ранее были созданы общественные советы
В Федеральной службе исполнения наказаний состоялось Всероссийское совещание с общественными советами при территориальных органах ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.
Целью встречи стал обмен опытом реализации социально значимых программ и проектов, направленных на поддержку сотрудников и членов их семей, а также подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, использование потенциала Общественного совета при ФСИН России.
Потенциал общественных советов, созданных при ведомстве, высок. В их состав входят представители общественных организаций и предприятий, духовенство, деятели науки, культуры, искусства, педагоги, известные спортсмены и журналисты. Это люди, неравнодушные к судьбе страны, помогающие сделать систему исполнения наказаний лучше. По их инициативе совершенствуется законодательство, организовываются интересные встречи и творческие мероприятия для сотрудников службы и их родных.
Помимо этого, реализуются программы развития производства в местах лишения свободы, обучения на базе исправительных учреждений новым востребованным на рынке труда профессиям, оказания психологической помощи, адаптации и ресоциализации осуждённых, их дальнейшему трудоустройству после выхода на свободу.
Под эгидой общественников реализуются программы реабилитации лиц, страдающих алко- и наркозависимостями, открываются социальные центры для бывших осуждённых, что существенно влияет на снижение рецедивной преступности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в питомнике при ИК-6 УФСИН Подмосковья состоялся выпуск собак.
Целью встречи стал обмен опытом реализации социально значимых программ и проектов, направленных на поддержку сотрудников и членов их семей, а также подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, использование потенциала Общественного совета при ФСИН России.
Помимо этого, реализуются программы развития производства в местах лишения свободы, обучения на базе исправительных учреждений новым востребованным на рынке труда профессиям, оказания психологической помощи, адаптации и ресоциализации осуждённых, их дальнейшему трудоустройству после выхода на свободу.
Под эгидой общественников реализуются программы реабилитации лиц, страдающих алко- и наркозависимостями, открываются социальные центры для бывших осуждённых, что существенно влияет на снижение рецедивной преступности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в питомнике при ИК-6 УФСИН Подмосковья состоялся выпуск собак.
Лора Луганская