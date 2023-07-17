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Специалисты завершают капитальный ремонт стационара в Кашире

17 июля 2023, 12:20

Фото: istockphoto / sudok1

Капитальный ремонт Каширской центральной районной больницы выполнен на 90%.
Четырехэтажное здание стационара находится на завершающем этапе капитального ремонта, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В здании стационара расположатся приемное, реанимационное, кардиологическое, терапевтическое, неврологическое и диагностическое отделения.

«В корпусе 1976 года постройки проводился только косметический ремонт. Благодаря проведенным на сегодняшний день работам, корпус полностью преобразился. Палаты оснащены новыми системами подачи газов, кондиционирования и вентиляции. Возле каждой койки установлена кнопка вызова медицинского персонала. В настоящий момент капитальный ремонт завершен почти на 90%. После окончания всех работ мы также установим новую медицинскую мебель», — сообщил главный врач Каширской больницы Юрий Володин.
В ведомстве рассказали, что строительные работы ведутся с опережением графика.

На время проведения капитального ремонта приемы жителей специалистами стационара не останавливался.

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#Капитальный ремонт
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#капремонт
#капитальный ремонт
#Кашира
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В Роспотребнадзоре назвали самые опасные для здоровья профессии
17 июля 2023, 03:56

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Сотрудники вредных производств рискуют получить профессиональные заболевания. Больше остальных рискуют своим здоровьем водители, горнорабочие, и медицинские работники, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Уточняется, что более 4000 случаев профзаболеваний было выявлено у 3,5 тысячи россиян в 2022 году.

Самыми опасными для работы оказались предприятия по добыче полезных ископаемых. Второе место заняли обрабатывающие производства, а на третьем месте антирейтинга находятся профессии, связанные с оказанием социальных и медицинских услуг.

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Эндокринолог Гуреева перечислила основные признаки гормонального дисбаланса;

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Польские врачи не выявили отравления в анализах Саакашвили.
#профессии
#опасность
#заболевания
#Россия
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Эндокринолог Гуреева перечислила основные признаки гормонального дисбаланса
16 июля 2023, 18:52

Фото: istockphoto/fizkes

Нарушение гормонального баланса может вызвать неприятные и нежелательные последствия для организма. Врач-эндокринолог перечислила основные признаки и побочные явления состояния, когда гормоны вышли из равновесия.
Одним из ключевых показателей гормонального дисбаланса является плохое настроение и постоянное чувство беспокойства. Еще одним возможным симптомом нарушения гормонального равновесия является чувство усталости во время менопаузы или менструации у женщин, передает сетевое издание «МедикФорум». Виной такому состоянию может быть пониженный уровень эстрогена, заметила специалист. Поскольку считается, что эстроген препятствует воспалению, низкий уровень этого гормона может вызвать боль в суставах.

Также гормональный дисбаланс может привести к ослаблению иммунной системы и затуманиванию сознания. Эстроген жизненно необходим для здорового сознания, ясной памяти и концентрации, говорит врач. Колебания гормонов также могут привести к снижению способности почек перерабатывать воду и увеличению веса воды. Еще одна неприятность, к которой может привести нарушение гормонального равновесия — это высокое кровяное давление, которое чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний, заключила эксперт.

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#гормон
#дисбаланс
#усталость
#равновесие
#эстроген
#давление
#вода
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Онколог Карасев рассказал об опасности загустения крови
16 июля 2023, 13:07

Фото: istockphoto/fizkes

Густая кровь — предвестник заболеваний сердечно-сосудистой системы и других опасных недугов. Онколог и хирург Иван Карасев рассказал, как понять, что в организме есть какие-то сбои и какие шаги следует при этом предпринять.
Недостаток жидкости в организме приводит к тому, что кровь становится более густой, и это может привести к опасным последствиям. Кроме болезней сердечно-сосудистой системы, излишне густая желчь может способствовать образованию камней в почках, передает «Российская газета».

Любое желание слегка перекусить — это симптом обезвоживания. Поэтому при появлении чувства легкого голода врач советует не есть, а именно пить. Причем простую воду, так как любой другой напиток — это еда. Через некоторое время голод вернется, но его также следует погасить стаканом воды. Только на третий раз можно принимать пищу; только тогда это будет настоящий голод, а не замаскированная жажда.

Для предотвращения потенциальных проблем специалист советует каждое утро начинать со стакана воды комнатной температуры. Нормой является приблизительно 30-40 миллилитров воды на килограмм живого веса. Если не удалось обзавестись полезной привычкой потреблять большое количество жидкости, можно начинать с малых доз, постепенно увеличивая количество выпиваемой воды, чтобы выйти на рекомендуемую норму.

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#вода
#онколог
#обезвоживание
#организм
#жидкость
#норма
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РИА Новости: Польские врачи не выявили отравления в анализах Саакашвили
15 июля 2023, 05:22

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Клинический директор тбилисской клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе заявил, что польские врачи получили всю информацию о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и не нашли в его анализах никаких следов отравления. Об этом 14 июля пишет РИА Новости.
В результатах анализов из Грузии и Германии не было выявлено отравления металлами, рассказал Чхаидзе. Также, по его словам, были исследованы записи нутрициолога и эндокринолога. Согласно меню клиники «Вивамед», пациент мог бы получать нужное ему количество калорий, однако в пище, которую ему приносят члены семьи, нет даже четверти необходимого калоража.

Чхаидзе уточнил, что даже несмотря на то, что Саакашвили не полностью соблюдал рекомендации врачей, его состояние может сейчас оцениваться как вполне стабильное. И его показатели сейчас в норме.

Ранее грузинский Минюст в лице его главы Рати Брегадзе обвинил одного из польских врачей в попытке вывоза одного из анализов Саакашвили за пределы клиники «Вивамед».

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#Польша
#Грузия
#врачи
#отравление
#Михаил Саакашвили
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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько черешня может храниться в холодильнике
14 июля 2023, 21:29

Фото:istockphoto/Sam Edwards

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют хранить черешню в холодильнике не дольше 10 дней.
В 100 граммах черешни содержится примерно 20% суточной нормы витамина С. Также в этой ягоде есть железо, калий, магний, фосфор и клетчатка.
 
«В красных и бордовых сортах черешни больше витамина А и железа, в розовых — витамина С, а в белых — меньше аллергенов», — рассказали сотрудники Роспотребнадзора.
Диетолог Елена Соломатина заявила, что дневная норма черешни и вишни для человека составляет 200-300 граммов. Об этом сообщает «Говорит Москва».

В беседе с радиостанцией специалист подчеркнула, что употребление этих ягод в большом количестве может привести к нежелательным последствиям. Избыточное употребление вишни и черешни может спровоцировать проблемы с кишечником и желудком.

Если черешню не съели сразу после покупки, ягоду нужно поместить в бумажный пакет или пластиковую емкость и отправить в холодильник. Но не дольше, чем на 10 дней.
 
Мыть ягоды и отделять их от черешков нужно исключительно перед употреблением.

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#Роспотребнадзор
#черешня
#ягоды
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Онколог Вахабова предупредила о риске развития рака из-за использования едкой бытовой химии
14 июля 2023, 20:15

Фото: iStock/BongkarnThanyakij

Онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова заявила, что использование в быту едкой бытовой химии может привести к развитию рака, передает «Лента.ру».
Вахабова рекомендовала внимательно изучать состав чистящих средств, так как часть из них может содержать канцерогены. Важно исключить в составе средств наличие асбеста, мышьяка, бензола и иных веществ, которые причиняют вред здоровью.

Онколог считает, что риск развития рака может вырасти, если воздействие химических средств на организм человека будет регулярным. Для минимизирования основных факторов риска развития онкологии необходимо отказаться не только от едкой бытовой химии, но и курения, злоупотребления алкоголем и радиации.

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#онколог
#рак
#бытовая химия
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Россияне потратили на антидепрессанты 4,3 млрд рублей
14 июля 2023, 19:59

Фото: istockphoto./Boris Jovanovic

Розничные продажи антидепрессантов с января по конец мая в денежном выражении составили 4,32 млрд рублей, продажи выросли на 2% год к году.
«Ведомости» пишут, что это связано с приходом в страну зарубежных практик лечения депрессии. Данная терапия предполагает назначение препаратов независимо от тяжести заболевания, а психотерапия отходит на второй план.
 
Спрос на антидепрессанты увеличился на 30% за 5 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичными периодом 2022 года, сообщили в "Еаптеке". 
 
Для сравнения, за первые 9 месяцев 2022 года россияне потратили  на антидепрессанты 5 млрд рублей. Это на 70% больше, чем в 2021 году.

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#антидепрессанты
#депрессия
#аптеки
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Диетолог Королева: Чтобы похудеть, надо разнообразно питаться
14 июля 2023, 19:44

Фото: istockphoto./Boris Jovanovic

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что похудеть с помощью жёстких диет и физических нагрузок не всегда получается из-за недостатка или переизбытка в организме каких-либо элементов, поэтому специалист рекомендовала разнообразно питаться.
«В рационе должны быть зерновые, обязательно – источники полноценного белка из числа рыбы, мяса, птицы. Обязательно с полезными гарнирами в виде овощных салатов, щадящей термической обработки овощей», – сказала в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Она также добавила, что рекомендуется есть по 4-6 раз в день желательно 19 часов.

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#диета
#питание
#здоровье
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Врач Мартынова рассказала о пользе медицинских чек-ап обследований
14 июля 2023, 18:32

Фото: istockphoto.com/NataBene

Врач терапевт-кардиолог-гериатр Светлана Мартынова заявила, что благодаря чек-ап обследованиям модно пройти блиц-осмотр у врача, и при этом узнать о состоянии своего здоровья за короткий промежуток времени.
При этом, подобные исследования позволяют выявить серьёзные хронические заболевания, а также опасные патологии.

«Чек-ап напоминает знакомую всем диспансеризацию, которая проводится в государственных поликлиниках. Но чек-ап позволяет пройти более детальное обследование в сжатые сроки. Комплексная диагностика, как правило, занимает не больше 1-2 дней», – пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» Мартынова.

До этого сообщалось, что жители Московской области 24 и 25 июня смогут принять участие в акции «Проверь здоровье в парке». Желающие смогут проверить здоровье не в поликлинике, а на свежем воздухе. На этот раз парков-участников будет больше, чем в предыдущие выходные. Пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости врачи направят в поликлинику на углублённое обследование.

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#здравоохранение
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#здоровье
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Подмосковье ищет медработников