Специалисты завершают капитальный ремонт стационара в Кашире

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Капитальный ремонт Каширской центральной районной больницы выполнен на 90%.
Четырехэтажное здание стационара находится на завершающем этапе капитального ремонта, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В здании стационара расположатся приемное, реанимационное, кардиологическое, терапевтическое, неврологическое и диагностическое отделения.
На время проведения капитального ремонта приемы жителей специалистами стационара не останавливался.
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В здании стационара расположатся приемное, реанимационное, кардиологическое, терапевтическое, неврологическое и диагностическое отделения.
«В корпусе 1976 года постройки проводился только косметический ремонт. Благодаря проведенным на сегодняшний день работам, корпус полностью преобразился. Палаты оснащены новыми системами подачи газов, кондиционирования и вентиляции. Возле каждой койки установлена кнопка вызова медицинского персонала. В настоящий момент капитальный ремонт завершен почти на 90%. После окончания всех работ мы также установим новую медицинскую мебель», — сообщил главный врач Каширской больницы Юрий Володин.В ведомстве рассказали, что строительные работы ведутся с опережением графика.
На время проведения капитального ремонта приемы жителей специалистами стационара не останавливался.
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Алиса Сергиенко