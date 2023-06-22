Стала известна опасность не смытой на ночь декоративной косметики

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Дерматолог Лапина назвала страшные последствия оставления на ночь косметики на лице
Дерматолог-косметолог Светлана Лапина заявила, что не смытая на ночь косметика может привести к воспалениям и заболеваниям кожи из-за закупорки и загрязнения пор.
Она напомнила о необходимости регулярно очищать кожу как от декоративной косметики, так и от пыли, пота, кожного сала.
Ранее дерматолог Хива Фассихи рассказала, что люди зачастую забывают защитить кожу головы от солнца и не наносят солнцезащитный крем. Специалист Хива Фассихи объяснила, что на кожу головы, зону пробора волос воздействуют прямые солнечные лучи, поэтому гораздо больше шансов получить ожог головы, чем лица.
«Несмытая декоративная косметика приобретает к утру неопрятный вид, пропитывает верхние слои эпидермиса, кожа не успевает восстановиться, приобретает сероватый оттенок. Возрастает вероятность появления воспалительных элементов – гнойничков, раздражения, шелушения», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Лапина.
Ранее дерматолог Хива Фассихи рассказала, что люди зачастую забывают защитить кожу головы от солнца и не наносят солнцезащитный крем. Специалист Хива Фассихи объяснила, что на кожу головы, зону пробора волос воздействуют прямые солнечные лучи, поэтому гораздо больше шансов получить ожог головы, чем лица.
Мелисса Тимофеева