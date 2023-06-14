Стала известна самая распространённая группа крови москвичей

«Самая распространенная группа крови у москвичей – вторая положительная (II+) – 47% респондентов. 23% участников исследования имеют первую положительную группу крови (I+), 11% – третью положительную (III+). Самой редкой группой крови у жителей Москвы является четвертая положительная (IV+)», – приводит «Москва 24» данные исследования.





Исследование холдинга «Ромир» показало, что наибольшее число жителей Москвы являются обладателями второй положительной (II+) группы крови, на втором месте – первая положительная (I+), на третьем – третья положительная (III+).Отмечается, что 57% опрошенных жителей столицы знают свою группу крови, 23% респондентов такой информацией не обладают.Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессорзаявил, что стать донором крови, ее форменных элементов и плазмы может любой здоровый человек, если у него отсутствуют медицинские противопоказания.