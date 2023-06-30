Стали известны методы сохранить молодость кожи после 30 лет

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Дерматолог Егорова дала несколько простых советов
Дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова заявила, что для сохранения молодости кожи после 30 лет достаточно вести здоровый образ жизни и соблюдать режим дня.
А доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова рекомендовала людям после 45-50 лет отказаться от загара: «защита кожи не та, и возрастает риск различных раковых заболеваний». Отказаться от загара следует людям такими заболеваниями, как красная волчанка, склеродермия, фотоаллергический дерматит. Также принятие солнечных ванн следует исключить тем, у кого обнаружен диспластический невус, и тем, у кого более 100 родинок на теле.
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«Ложиться спать вовремя, не есть жирное, жареное, солёное, копчёное, острое, сладкое, алкоголь не употреблять. Заниматься спортом, минимум два часа гулять на свежем воздухе и избегать стрессов», — прокомментировала в беседе с Pravda.Ru Егорова.
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Мелисса Тимофеева