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Стало известно, чем могут быть опасны украшения для зубов в виде камней и страз

Инфекции и рваные раны: чем могут быть опасны стразы для зубов
19 сентября 2023, 11:35
Фото: iStock/LeventKonuk

Фото: iStock/LeventKonuk

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала «Вечерней Москве» о рисках процедуры установки камней и страз на зубы.
По мнению стоматолога, такую процедуру должен выполнять квалифицированный врач, лучше всего, если установкой декоративного элемента на зубы будет заниматься специалист в области косметической стоматологии. Во время процедуры произойдет очистка поверхности зуба, после чего будет нанесено на плоское основание драгоценного камня цементоподобное средство, чтобы приклеить украшение.

Сообщается, что такая длительность процедуры минимальна, также она является безболезненной. Однако Сумцова отмечает, что иногда в такой процедуре используется сверление зуба. По словам специалиста, делать это не рекомендуется из-за высокого риска необратимого повреждения зуба.


«Осложнения, связанные с любой перфорацией в полости рта, могут грозить воспалениями, кровотечениями, инфекциями, искривлением или повреждением зубов, рецессией десны, рваными ранами и шрамами», — цитирует Сумцову «Вечерняя Москва».

Отмечается, что основной негативный эффект такой процедуры — это локальная деминерализация зуба в месте нанесения страза, по этой причине повреждается зубная эмаль, а также ухудшается здоровье полости рта, увеличивается вероятность заболевания десен и кариеса.

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#заболевания
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Названы фрукты и ягоды, которые можно есть диабетикам
Врач Гинзбург перечислил фрукты и ягоды, которые можно есть диабетикам
19 сентября 2023, 12:15

Фото: iStock/DenisMArt

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что людям с сахарным диабетом можно включать в рацион зеленые несладкие яблоки, малину и клубнику. Об этом сообщает Москва 24.
«Самая простая рекомендация, которую даст врач человеку с сахарным диабетом, – это есть небольшое количество не слишком сладких фруктов либо несладких ягод. Лучше всего употреблять их после еды», — приводит слова специалиста Москва 24.

Диетолог отметил, что зеленые несладкие яблоки, малина и клубника обладают невысоким гликемическим индексом. Гинзбург подчеркнул, что диабетикам нельзя употреблять виноград, бананы, персики и сладкие абрикосы, так как в них может содержаться большое количество сахара.

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Видновские врачи извлекли из ноздри 3-летнего ребёнка деталь конструктора
19 сентября 2023, 11:10

Фото: istockphoto / SeventyFour

В Видновскую больницу обратились родители 3-летнего ребёнка с жалобами на то, что он испытывает трудности при дыхании через нос.

В ходе обследования врачи нашли у ребёнка инородное тело в правой ноздре, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи выяснили, что малыш играл с конструктором и решил использовать одну из деталей не по назначению. 

«После проведения риноскопии в правой ноздре была обнаружена деталь конструктора. Уже плотно зафиксировавшееся в носовом ходе, инородное тело спровоцировало отек слизистой оболочки носа, носовых раковин. Инородный предмет был успешно извлечён», —рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

Если бы родители не своевременно отреагировали на нарушение дыхания малыша, эта патология могла бы привести к сильному отёку, воспалению и синуситу.

Ведомство сообщает, что на сегодняшний день самочувствие малыша хорошее, его выписали.

При затруднении дыхания ребёнка необходимо срочно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

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#врачи
#родители
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#ребёнок
#здоровье
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Иммунолог Ярцева перечислила способы защиты от сезонных болезней
19 сентября 2023, 07:27

Фото: iStock/Drazen_Zigic

По мнению врача-терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, методы профилактики от сезонных заболеваний, распространённых осенью и зимой, зависят прежде всего от образа жизни человека. Об этом она рассказала изданию «Лента.ру».
По словам специалиста, в этом смысле существует несколько потенциальных групп риска. Первая — это люди, ежедневно пользующиеся общественным транспортом и (или) работающие в закрытом, плохо проветриваемом помещении, где много сотрудников. А вторая группа — это дети, пожилые люди и те, чьё здоровье ослаблено теми или иными хроническими заболеваниями. Для обеих этих групп лучший способ не подхватить болезнь в осенне-зимний период заключается в профилактической вакцинации.

Терапевт напомнила, что, хотя вакцинация и не является панацеей от таких заболеваний, как грипп или коронавирус, но после её прохождения вакцинированный человек перенесёт заболевание в более лёгкой форме и с меньшими последствиями. Тем не менее, делать прививку обязательно не всем — многое зависит от того образа жизни, который ведёт человек.

«Если вы удаленно работаете, вы не вынуждены в общественном транспорте куда-то тащиться рано, вы высыпаетесь, занимаетесь спортом, хорошо питаетесь и не курите, то, в принципе, можете не вакцинироваться. Эти факторы очень сильно влияют на состояние здоровья и состояние иммунной системы», — подчеркнула Ирина Ярцева.

Кроме того, врач напомнила о необходимости обращаться за медицинской помощью тем, у кого диагностированы диабет, астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) или иные бронхолёгочные заболевания. Это необходимо затем, «чтобы врач проверял наличие хрипов <...> потому что, если не будет достигнут контроль по астме или хроническому обструктивному бронхиту — это уже риск того, что более тяжело будут протекать инфекции», — пояснила иммунолог.

Также доктор Ярцева посоветовала в связи с грядущим началом отопительного сезона регулярно проветривать помещение и следить за влажностью воздуха, так как при пересыхании слизистой и-за слишком тёплого воздуха в помещениях сезонные вирусы получают возможность почти без помех проникнуть в организм человека.

В Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Желающие привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах. Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку.

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#болезни
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#пожилые люди
#дети
#врачи
#иммунитет
#вирусы
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Гастроэнтеролог Тимощенко рассказала о бесполезности супов при болезнях ЖКТ
18 сентября 2023, 23:41

Фото: iStock/iko636

Употребление супов не защищает человека от болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — таких, как гастрит или язва, рассказала врач-гастроэнтеролог и терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с порталом News.ru. Более того, в определённых случаях после супа может возникнуть ощущение тяжести в желудке.
«Гастрит, а уж тем более язва не могут возникнуть при отказе от включения в рацион супов. Кроме того, некоторые функциональные заболевания ЖКТ <...> не предполагают употребление супов, так как данное блюдо может провоцировать появление тяжести или боли в животе за счет своего объема», — пояснила специалист.

По её словам, польза от первых блюд, разумеется, есть — но только лишь при соблюдении баланса рациона по объему всех его составляющих: белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Причём делать это надо без ущерба для аппетита. А вот если из-за супа регулярно возникает дискомфорт, тяжесть в желудке или прочие неприятные ощущения, то лучше отказаться от них в пользу салата либо второго блюда.

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#еда
#врачи
#советы
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Диетолог Киселёва рассказала о пользе красного вина
18 сентября 2023, 18:33

Фото: iStock/5PH

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Общественной службой новостей рассказала о пользе красного вина при его умеренном потреблении.
Специалист отметила, что красное вино всегда входит в диету у народов юга Европы. Оно содержит в себе антиоксиданты полифенолы, которые полезны для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Также Королёва отметила, что важно выбирать качественное вино, поскольку фальсифицированный продукт, в составе которого встречается этанол и красители, не принесёт пользы организму. А настоящее вино, изготовленное из ягод с добавлением виноградных косточек, благоприятно воздействует на кровь.

При этом, несмотря на все полезные свойства вина, чрезмерное употребление напитка и превышение количества потребляемых антиоксидантов и иных компонентов, может нанести вред. К тому же, может развиться зависимость. 

Королёва в беседе с ОСН сообщила, что для здоровья полезен один бокал вина вечером. Если человек выпивает ежедневно по бутылке – это уже говорит о формирующейся зависимости.

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#вино
#здоровье
#диетолог
#советы
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Люберецкие врачи впервые реконструировали весь челюстно-лицевой скелет пациента
18 сентября 2023, 18:25

Фото: Минздрав МО

Врачи Люберецкой областной больницы впервые провели реконструкцию всего челюстно-лицевого скелета. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратился 26-летний молодой человек с аномалией прикуса и болью в челюстно-лицевых суставах. Оказалось, что ранее пациенту уже была сделана операция. Однако у него начали формироваться неправильный прикус и деформация челюстей, а асимметрия лица сопровождалась болью. Причиной стало несоблюдение диеты и большая жевательная нагрузка. 
 
Чтобы правильно рассчитать ход новой операции, врачи выполнили 3D-моделирование челюстно-лицевого скелета.  
 
Во время операции они провели полную реконструкцию обеих челюстей пациента, фактически заново сложив весь челюстно-лицевой скелет в правильное положение. Все разрезы в полости рта были внутренними.
 
Операция длилась пять часов. Для фиксации челюстей пациенту установили десять титановых пластин и около 40 винтов. Послеоперационный период протекал без осложнений, и пациента выписали через 12 дней.
 
Хирурги рекомендовали молодому человеку строго соблюдать диету и месяц употреблять только жидкую пищу. Предполагается, что период восстановления займёт от полугода до года.

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#минздрав мо
#операция
#хирург
#люберцы
#подмосковье
#московская область
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Уролог-андролог назвал опасные продукты для мужского здоровья
Врач Волков назвал колбасу опасным продуктом для мужского здоровья
18 сентября 2023, 14:32

Фото: istock / YuraWhite

Некоторые вредные ингредиенты в составе колбасы могут наносить «удар по яичкам».
Об опасности колбасных изделий рассказал уролог-андролог Алексей Волков в беседе с изданием «Лайф.ру». Врач заявил, что большие количества соли и сахара в составе колбас могут нарушать выработку тестостерона, замедлять работу сперматозоидов, нарушать эрекцию и в целом ухудшать мужское здоровье. 

Волков утверждает, что вещества в колбасах, особенно копченых, после всасывания в кровь могут проникать в ткани яичек, вследствие чего синтез главного мужского гормона ухудшается. Специалист советует ограничивать потребления соли и сахара. Рекомендуемый суточный объем потребления соли составляет 5-7 грамм, а лучше 3, если есть проблемы со сердцем. Сахар лучше сократить до 30 грамм (6 чайных ложек) в день, потому что он влияет на выработку инсулина, который конкурирует с тестостероном. 

Кроме того, важно ограничивать потребления фаст-фуда и алкоголя, особенно пивных напитков.

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#здоровье
#врач
#сахар
#соль
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Психотерапевт назвал 5 признаков клинической депрессии
Психотерапевт Занников объяснил, как отличить осеннюю хандру от депрессии
18 сентября 2023, 14:27

Фото: IStock/Marjan_Apostolovic

С началом осени многие россияне начали жаловаться на ухудшение самочувствия и депрессивное состояние. Психолог-психотерапевт Тамерлан Занников рассказал «Радио 1», как отделить осеннюю хандру от клинической депрессии.
По словам специалиста, осенью настроение ухудшается практически у всех людей. Это происходит из-за смены погоды, окраса листьев и начала учебного года. Депрессию же можно определить по пяти факторам:

  1. Бессонница. Человек не может заснуть.
  2. Мысли. Человека преследуют навязчивые мысли, которые крутятся постоянно в голове и человек не может от них избавиться.
  3. Тремор. Глаза, губы начинают подрагивать. Перед этим также может накачаться апатия, невроз.
  4. Аппетит. У человека пропадает аппетит частично или полностью.  
  5. Эмоции. Человек вялый, перестаёт реагировать на внешние факторы, хобби. Его больше не радуют подарки, близкие люди или работа. Если во время осенней хандры ты ещё можешь что-то сделать: встать и пойти на работу, то при депрессии ты не можешь буквально ничего.
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#человек
#депрессия
#осень
#психотерапевт
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Подмосковные врачи избавили пациентку от гигантской опухоли яичника
18 сентября 2023, 13:39

Фото: Минздрав МО

Врачи Дмитровской больницы спасли пациентку с опухолью яичника объёмом 30 литров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

61-летняя женщина поступила в медучреждение с жалобами на тошноту, боли внизу живота и увеличение его объёма. Диагностика выявила опухоль яичника больших размеров, и пациентку экстренно перевели в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. 
 



При росте 165 см больная весила 130 килограммов, а объём её живота превышал 150 см. Во время дополнительного исследования врачи обнаружили, что всю полость малого таза и брюшную полость занимает опухоль яичника со множественными камерами и объёмом содержимого около 30 литров.

Кроме ожирения крайней степени, пациентка страдала гипертонической болезнью, нарушением углеводного обмена, желче- и мочекаменной болезнями, тяжёлой варикозной болезнью с отёками ног, трофическими изменениями кожи голеней и стоп. 
 


Врачи решили удалить больной матку с придатками. Операция сопровождалась высоким риском тромбоэмболических осложнений, кровотечения, ранения смежных органов и гнойно-септических осложнений. Однако благодаря слаженной работе анестезиологов и хирургов их удалось избежать. 

Злокачественная природа удалённой опухоли была исключена. Больная перенесла операцию хорошо, кровопотеря не превысила100 мл. Через 12 часов пациентка начала самостоятельно двигаться. Сейчас она уже выписана. 
 
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#минздрав мо
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