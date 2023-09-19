Стало известно, чем могут быть опасны украшения для зубов в виде камней и страз

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Сообщается, что такая длительность процедуры минимальна, также она является безболезненной. Однако Сумцова отмечает, что иногда в такой процедуре используется сверление зуба. По словам специалиста, делать это не рекомендуется из-за высокого риска необратимого повреждения зуба.
«Осложнения, связанные с любой перфорацией в полости рта, могут грозить воспалениями, кровотечениями, инфекциями, искривлением или повреждением зубов, рецессией десны, рваными ранами и шрамами», — цитирует Сумцову «Вечерняя Москва».
Отмечается, что основной негативный эффект такой процедуры — это локальная деминерализация зуба в месте нанесения страза, по этой причине повреждается зубная эмаль, а также ухудшается здоровье полости рта, увеличивается вероятность заболевания десен и кариеса.
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