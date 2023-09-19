Стало известно, чем могут быть опасны украшения для зубов в виде камней и страз

Употребление супов не защищает человека от болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — таких, как гастрит или язва, рассказала врач-гастроэнтеролог и терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с порталом News.ru. Более того, в определённых случаях после супа может возникнуть ощущение тяжести в желудке.