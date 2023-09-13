Стало известно, как людям старшего возраста сохранить молодость

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«Большое количество пищевых волокон в гречке и перловке помогает поддерживать нормальный обмен веществ, препятствовать развитию этих болезней и замедлять процессы старения», — сказал в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.
Он добавил, что в таких гарнирах содержится ещё и клетчатка, которая увеличивает время переработки углеводов, снижает уровень холестерина в крови и улучшает его обмен.
«Метеочувствительные пожилые люди ощущают магнитные бури. Может быть слабость, они говорят, что «нет сил», могут быть изменения в артериальном давлении как в сторону снижения, так и повышения», — сказала в беседе с «Москвой 24» Маршинцева.
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