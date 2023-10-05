Стало известно, как можно повысить работоспособность мозга за 11 дней

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Врач-невролог, проректор Российской академии медико-социальной реабилитации, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии профессор Ринат Гимранов заявил, что благодаря комплексному подходу можно улучшить когнитивные способности за 11 дней на период от 1 до 5 месяцев при соблюдении всех рекомендаций. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Мы применяем NeuroHack. После прохождения комплекса процедур NeuroHack на 23% улучшается память, на 25% ускоряется процесс принятия решений, на 30% повышается психологическая устойчивость, на 35% усиливается креативность и на 47% увеличивается умственная работоспособность», — цитирует Гимранова «Газета.Ru».
По словам невролога, эта процедура состоит из 3 этапов работы с человеком. В составе комплекса имеются различные методики, которые способствуют активации метаболических процессов в нейронах мозга. Воздействие на структурные клетки мозга происходит через множество возможных каналов.
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