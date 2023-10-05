Стало известно, как можно повысить работоспособность мозга за 11 дней

Проект «Наша женская консультация» помогает женщинам облегчить походы к врачу. Благодаря онлайн-приемам будущие мамы могут проконсультироваться с психологом, получить расшифровку анализов, пройти обучающие курсы и многое другое не выходя из дома.

«Телемедицинские консультации позволяют сэкономить время на походе в поликлинику или женскую консультацию, так как женщина может получить медицинскую помощь в любом удобном для нее месте. Всего сначала года такой услугой воспользовались уже почти 70 тыс. беременных женщин», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.





Фото: пресс-служба Минздрава МО

Стоит отметить, что для записи на такую консультацию необходимо обратиться лечащему врачу. Также в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На сайте женщины могут прочитать ответы на интересующие их вопросы о беременности.







