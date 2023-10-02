Стало известно, какие люди находятся в основной группе риска по болезням сердца

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Повышенный риск инфаркта и инсульта есть у курильщиков, людей, которые не контролируют гипертонию, и людей с высоким уровнем холестерина, с ожирением. Об этом сообщил кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры факультетской терапии №1 ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ Дмитрий Напалков в беседе с «Газетой.Ru».
Как утверждает Напалков, в группу риска попадают люди, у которых хроническая сердечная недостаточность связана с одышкой, отеками, тахикардией и другими симптомами.
Напалков отметил, что к группе высокого риска также относятся те люди, у которых уже был инфаркт или инсульт, так как они могут повториться. Кардиолог пояснил, что риски можно снизить с помощью регулярного приема назначенных препаратов. Если пациент отказывается принимать необходимые лекарства, то риск сердечного приступа возрастает в разы.
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«Это самая опасная группа риска, и такие пациенты имеют наихудший прогноз: каждый второй пациент с диагнозом «продвинутая стадия сердечной недостаточности» не проживет пяти лет. Кроме того, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью риск внезапного летального исхода выше в пять раз. Его сложно предотвратить, так как он возникает, когда его никто не ждет», — приводит слова кардиолога «Газета.Ru».
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Екатерина Коршунова