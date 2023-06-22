Стало известно, какие продукты способствуют появлению седины

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Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые способствуют появлению седины и в целом неблагоприятно влияют на организм
Появлению седых волос может способствовать чрезмерное потребление жареных, жирных и сладких продуктов, об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
По её словам, седина появляется из-за того, что мы употребляем продукты, которые способствуют повышению уровня свободных радикалов, которые ухудшают прохождение в волосяные фолликулы меланина.
Ранее диетолог Соломатина объяснила, на что обращать внимание при выборе шаурмы. Она подчеркнула, что безопаснее всего приготовить её самостоятельно.
По её словам, седина появляется из-за того, что мы употребляем продукты, которые способствуют повышению уровня свободных радикалов, которые ухудшают прохождение в волосяные фолликулы меланина.
«В результате он не может окрасить волос и тот остается серебристым», — объяснила врач Москве 24.Диетолог отметила, что употребление данных продуктов негативно сказывается не только на волосах, но и в целом на организме.
Ранее диетолог Соломатина объяснила, на что обращать внимание при выборе шаурмы. Она подчеркнула, что безопаснее всего приготовить её самостоятельно.
Яна Таёжная