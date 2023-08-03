Стало известно, когда препарат от рака может стать общедоступным

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Врач-онколог Вадим Гутник прокомментировал сообщение о приближающемся завершении создания универсального средства от рака и отметил, что в среднем от исследований и создания лекарств до поступления их на полки аптек в медицине проходит 10 лет.
«Путь от молекулы до препарата на полочке длится в среднем 10 лет. Должны пройти клинические исследования. Конечно, в некоторых случаях мы этим пренебрегаем, как, например, с вакциной от COVID-19, чтобы остановить пандемию. Хотя многие к этому по-разному относятся», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Гутник.
Американские учёные работают над созданием универсального средства от рака. Исследователи разработали вещество, способное убивать раковые опухоли, но оставлять невредимыми здоровые клетки.
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