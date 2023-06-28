Стало известно, когда при шуме в ушах надо срочно обращаться к врачу

Фото: istockphoto.com/jacoblund
«Нейросенсорная тугоухость, кохлеарный неврит или сенсоневральная тугоухость — это неинфекционное заболевание уха. При его течении ухудшается звуковосприятие, так как страдает слуховой нерв. Слух человека снижается, и возникает шум в ушах», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Сергеева.
Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что самыми вредными для здоровья ингредиентами в окрошке являются колбаса и квас.
«Самые вредные ингредиенты окрошки – это колбаса и квас, если он промышленного производства. В колбасе много вкусовых добавок, соли, есть глутамат натрия и масса других компонентов, которые будут идти не на пользу здоровью, а наоборот», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Королева.
Также Маргарита Королева сообщала, что рестораны быстрого питания лучше не посещать людям, которые не уверены в своей силе воли и способны даже после одного посещения «подсесть» на подобную пищу.