Стало известно, кому жизненно необходимо считать калории

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Специалист пояснила, что для больных диабетом очень важно подсчитывать количество углеводов в рационе, поскольку от этого зависит уровень инсулина в крови. Как передаёт портал «Народные Новости», особенно осторожно следует относится к блюдам из ресторанов общественного питания, поскольку там в маркетинговых целях могут занижать калорийность пищи.
Также Зухра Павлова называла пять важных признаков, указывающих на наличие у человека заболевания. Как отмечала специалист, особенностью этих признаков является то, что заметить их проявления можно у родственника или партнёра, даже если тот не жалуется.
Ранее специалисты заявили, что правильное мытье фруктов и овощей может защитить человека от инфекции. Как передаёт utro.ru, гладкие овощи и фрукты надо мыть проточной водой, корнеплоды сперва следует замачивать в едва тёплой воде, после – почистить, а зелень – избавить от сгнивших или пожелтевших частей, замочить в воде, потом – промыть под краном.