Стало известно о большой опасности алкогольных охлаждённых коктейлей

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Диетолог Тараско: «Вызывают инсулинорезистентность»
Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско заявила об опасности охлаждённых алкогольных коктейлей из-за высокой их калорийности и высокой гликемической нагрузки, которые пагубно влияют на здоровье.
Она рекомендовала любой алкоголь употреблять строго после еды и в небольшом количестве.
А хирург Александр Умнов рассказал, что качественная водка на вид не имеет пузырьков, прозрачная, горит голубым пламенем и не замерзает при -20°C.
Кроме того, Александр Умнов заявил, что водка разрушает женский организм быстрее, чем мужской, из-за меньшей выработки ферментов, перерабатывающих этиловый спирт. Напиток опасен для дам тем, что его частое употребление угрожает выкидышами или рождением детей с пороками развития.
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«Глюкоза сразу вместе с алкоголем поступает в кровь, отсюда, и эффект, который все хотят получить. Это негативно влияет на поджелудочную, головной мозг и обмен веществ. Регулярное потребление алкогольных коктейлей вызывает инсулинорезистентность. Их меньше всего стоит рекомендовать пить, в частности – летом», – отметила в беседе с «Абзацем» Тараско.
А хирург Александр Умнов рассказал, что качественная водка на вид не имеет пузырьков, прозрачная, горит голубым пламенем и не замерзает при -20°C.
«Внимательно осмотрите бутылку. У колпачка должно быть предохранительное кольцо, он не должен прокручиваться. Этикетка прикреплена пятью линиями к бутылке, текст сочно пропечатан, обозначена дата изготовления. Исключает контрафакт наличие акцизной марки, так как изготовление подобных марок очень дорого», — добавил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Кроме того, Александр Умнов заявил, что водка разрушает женский организм быстрее, чем мужской, из-за меньшей выработки ферментов, перерабатывающих этиловый спирт. Напиток опасен для дам тем, что его частое употребление угрожает выкидышами или рождением детей с пороками развития.
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Мелисса Тимофеева