Стало известно, почему россияне стали чувствовать себя хуже в жару

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Терапевт Гончаров назвал основные причины
Руководитель медицинской клиники, врач-терапевт Игорь Гончаров заявил, что в жаркую погоду у людей начинают обостряться гипертонические кризы и отеки.
Он напомнил, что в жаркую погоду важно поддержание водного баланса в организме, поэтому рекомендуется пить больше воды. Однако заставлять себя не стоит.
Кроме того, по словам Гончарова, многие пациенты связывают свои недомогания в жару со вспышками на солнце и иными природными явлениями. При этом, отмечает эксперт, прямой связи между этим нет.
Ранее заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что связи между вспышками на солнце и количеством поступивших в больницы пациентов с проблемами со здоровьем не наблюдается.
«Сейчас к нам обращаются люди с типичными обострениями в такую погоду: гипертонические кризы, отеки и плохое самочувствие, связанное с проблемами сердечно-сосудистой системы», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Гончаров.
Кроме того, по словам Гончарова, многие пациенты связывают свои недомогания в жару со вспышками на солнце и иными природными явлениями. При этом, отмечает эксперт, прямой связи между этим нет.
Ранее заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что связи между вспышками на солнце и количеством поступивших в больницы пациентов с проблемами со здоровьем не наблюдается.
Мелисса Тимофеева