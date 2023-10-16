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Стартовали клинические испытания адаптированных под новый штамм COVID-19 вакцин

16 октября 2023, 14:00
Фото: istockphoto.com/Godji10

Фото: istockphoto.com/Godji10

В Москве начались клинические испытания двух вакцин, адаптированных под новый штамм коронавируса XBB-1.
Речь идёт о вакцина «Спутник V» и «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом.

«Сегодня совместно с институтом имени Гамалеи мы первыми начинаем исследование уже зарекомендовавших себя препаратов, адаптированных под новый штамм коронавирусной инфекции XBB-1. Это уже всем привычные двухкомпонентный «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт» с обновлённым антигенным составом», – приводит АГН «Москва» слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.


Отмечается, что исследования будут проведены на базе двух столичных поликлиник и Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова.

Ранее пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук Тигран Алексанян перечислил те табу врача. При которых он может отказать пациенту в проведении пластики. Как передают «Дни.ру», причинами этому могут стать скандальные и недовольные пациенты, состояние здоровья человека и противопоказания к операциям, отсутствие показаний к хирургическому вмешательству, психологическая незрелость человека, его сомнения и неосознанное понимание процесса, а также неготовность пациента к ограничениям не только до и во время операции, но и в период восстановления.

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#операции
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#коронавирус
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Россиянам назвали опасные последствия зависимости от сосудосуживающих
Врач Зяблова: Это может приводить к операциям по исправлению перегородки
16 октября 2023, 14:20

Фото: istockphoto.com/dragana991

Заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова заявила, что зависимость от сосудосуживающих капель может оказывать негативное влияние на способность носа дышать.
Из-за неграмотного и бесконтрольного использования капель нос может перестать дышать без внешнего вмешательства. И бывает, что пациенты, не понимая причины заложенности дывхательных путей, даже идут на хирургическое вмешательство.

«Бывает, что человек сам себе назначает сосудосуживающее средство, чтобы победить небольшой насморк при простуде, а затем начинается бесконтрольное применение. Зависимость от сосудосуживающих может оказывать значительное влияние: нос дышит плохо, так как сосуды перестают работать самостоятельно. Бывает, пациент даже не понимает, что причина кроется именно в каплях. Это приводит, например, к операциям по исправлению перегородки, которая здесь вообще не при чем», — пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» Зяблова.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что для поддержания нормального состояния здоровья в день достаточно употреблять не более 100 г орехов. Как передаёт utro.ru со ссылкой на Роскачество, по словам врача, большее количество продукта организму трудно усвоить.

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#диетолог
#пациенты
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Ученые объяснили, как кофеин помогает при похудении
Nutrients: Кофе полезен для похудения за счет окисления жиров
16 октября 2023, 14:17

Фото: istock / Anna Kim

Испанские ученые из Университета Франсиско де Витории обнаружили связь между употреблением кофеина и процессом похудения. Оказалось, кофеин окисляет жиры, что способствует потере веса. Результаты исследования опубликовали в журнале Nutrients.
Ученые в составе научного коллектива проанализировали ранние исследования на тему роли кофеина в расщеплении жиров и заметили, что употребление кофеина стимулирует симпатическую нервную систему. В общей сумме они проверили 182 документа, среди которых 157 научных статей и 25 обзорных. Из-за стимуляции нервной системы ускоряется сердцебиение, повышается потоотделение и кровяное давление, расширяются бронхиальные проходы, усиливается перистальтика в пищеводе, а также расширяются зрачки. 

По словам специалистов, кофеин увеличивает высвобождение жирных кислот и повышает качество липолиза. Этот метаболический процесс расщепляет жиры на составляющие их жирные кислоты, из-за чего и происходит снижение веса. Эксперты отметили, что в ходе исследований они также проверили употребление энергетиков, содержащих кофеин, а также кофеиносодержащие добавки в виде таблеток.

Они также обратили внимание на то, что употребление кофеина должны быть умеренным, так как, например, людям с высоким давлением он может навредить и вызвать бессонницу.

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#кофе
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«Ешь и худей»: Врач объяснил, какие бананы помогут похудеть
Huffington Post: Врач Радж посоветовал худеющим есть зеленые бананы
16 октября 2023, 13:42

Фото: istock / cegli

Людям, которые ограничивают себя в питании ради похудения, не стоит отказываться от бананов из-за высокой калорийности. О пользе и вреде бананов для диеты рассказал хирург Каран Радж, его слова передает издание Huffington Post.
Как объяснил врач, худеющим лучше всего есть недоспелые бананы, так как в зеленых плодах содержится резистентный крахмал, который по принципу действия похож на работу пищевых волокон.

«Это пребиотик, который любят потреблять кишечные бактерии», — уточнил Радж.
Кроме того, резистентный крахмал имеет низкую калорийность и не повышает уровень глюкозы в крови. Недоспелые бананы полезно будет употреблять не только худеющим, но и людям с диабетом.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала о продуктах, которые поможет справиться со стрессом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#врач
#хирург
#еда
#фрукты
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Видновские хирурги извлекли из уха пациентки живого таракана
16 октября 2023, 12:14

Фото: Минздрав МО

Врачи Видновской больницы извлекли из уха женщины живого таракана. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой обратилась 40-летняя женщина. Она жаловалась на шум и ощущение шевеления в левом ухе. При осмотре врачи обнаружили у неё в наружном слуховом проходе насекомое.  

С помощью микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Оказалось, что это живой таракан. Как он забрался к женщине в ухо, неизвестно.

Извлечение инородного тела прошло без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход повреждены не были.  

Сейчас пацинтка чувствует себя хорошо и уже выписана. А специалисты попросили не пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха - так можно протолкнуть их ещё дальше.

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#московская область
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Свыше тысячи детей прошли лечение в отделении детской эндокринологии
16 октября 2023, 11:04

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В отделении детской эндокринологии прошли лечение более тысячи детей с сахарным диабетом,болезнями щитовидной железы и другими заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

 «За год работы отделения медицинскую помощь здесь получили уже порядка 1,1 тыс. маленьких пациентов. В отделении проводятся высокотехнологичные лабораторные исследования и инструментальная диагностика», - рассказала заведующая отделением эндокринологии НИКИ Асиет Тлиф. 

Также для родителей и детей в отделении проводится «Школа», благодаря которой при помощи врачей можно научится самостоятельно корректировать инсулинотерапию и самоконтроле диабета в домашних условиях.

 Стоит отметить, что специалисты отделения проводят осмотры детей с эндокринологическими заболеваниями в городских округах на постоянной основе.


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#московская область
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В Подмосковье снизилась заболеваемость туберкулезом
16 октября 2023, 10:27

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года в Подмосковье заболеваемость туберкулезом снизилась и составила 15,5 случаев на 100 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минздава МО.
Кроме этого, в прошлом году было выявлено 16,4 случаев за такой же период.

«В Подмосковье выстроена комплексная работа по раннему выявлению туберкулеза, снижению заболеваемости и смертности. Это и активная информационная работа, и широкий охват диагностическими исследованиями, и эффективное лечение. За 9 месяцев этого года заболеваемость туберкулезом  в регионе снизилась на 5,5%», -отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

Стоит отметить, что  стационарная помощь туберкулезным больным оказывается круглосуточно в шести отделениях на 900 коек в общей сложности.


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#врач
#заболевания
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Врач рассказала о рисках секса в пожилом возрасте
The Healthy: Врач Липпс предупредил о главном риске секса в пожилом возрасте
16 октября 2023, 07:52

Фото: istock / monkeybusinessimages

Люди старше 50 лет, по сравнению с молодыми, больше рискуют заболеть инфекциями, передающимися половым путем. Об этом рассказала инфекционист Эшли Липпс, пишет The Healthy.
Врач обратила внимание на то, что пожилые люди не переживают о незапланированной беременности, поэтому могут не пользоваться средствами контрацепции и ставить под угрозу свое здоровье.

Также они могут меньше знать о безопасности и правилах, так как медики ошибочно думают, что люди старше 50 лет не занимаются сексом, из-за чего не рассказывают им о важности защиты. Также, из-за ошибочного мнения людей в возрасте реже проверяют на наличие ЗППП.

Также Липпс уточнила, что у пожилых людей симптомы венерических болезней могут проявляться достаточно специфически. Например, сифилис может проявиться в виде кожной сыпи и зуда, а гонорея может вызывать боль в горле или суставах. Из-за этого становится сложнее поставить диагноз и вовремя начать лечение.

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#здоровье
#лечение
#врач
#симптомы
#диагноз
#пожилые люди
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Врач объяснил разницу между женским и мужским климаксами
Huffington Post: Врач Асафи объяснил разницу между мужским и женским климаксами
16 октября 2023, 07:34

Фото: istock / Inside Creative House

Не только женщины терпят изменения в своем теле с возрастом. У мужчин тоже есть климакс, называется он андропаузой. О разнице климаксов рассказал врач, специалист по мужскому здоровью Бабак Асафи, его слова приводит Huffington Post.

Врач объяснил, что мужской и женский климаксы протекают по разному. Так, менопауза у женщин наступает ближе в 50 годам, в то время как мужчина может столкнуться с андропаузой даже в 70. 

У женщин в период менопаузы происходят изменения в теле, заканчивается менструация, наступают изменения в репродуктивной системе, возрастает риск остеопороза и болезней сердца.

У мужчин изменения затрагивают, в основном, настроение и сексуальное желание. Падает уровень тестостерона, за счет чего снижается либидо и возможны проблемы с эрекцией. Также наблюдаются признаки увеличения жировой прослойки на животе и груди, уменьшение мышечной массы, падение активности и проблемы со сном и памятью. По мнению Асафи, легко перенести андропаузу мужчинам поможет здоровый образ жизни.

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#счёт
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Невролог Калмыкова объяснила, почему перед глазами появляются мушки
Врач Калмыкова: Мушки перед глазами появляются при резкой смене положения тела
16 октября 2023, 03:17

Фото: iStock/AndreyPopov

Врач-невролог Ольга Калмыкова объяснила, с чем может быть связано появление тёмных точек перед глазами, и в каких случаях этот симптом требует обращения к врачу. Об этом пишет радио Sputnik.
По словам специалиста, мурашки перед глазами обычно мелькают у пациентов при резкой смене положения тела или подъёме тяжестей. Чаще всего такой симптом говорит о повышении артериального давления, но в процессе обследования могут быть выявлены и другие причины, отметила Калмыкова.

«Чаще всего они возникают на фоне повышенного давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус. Кроме того, мушки могут быть вызваны низким давлением, или артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией. Они могут быть проявлением мигрени или сахарного диабета», — цитирует издание слова собеседницы.

Если мушки перед глазами появляются чаще, чем три-четыре раза в месяц, необходимо проконсультироваться с терапевтом, подчеркнула невролог.

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#врач
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