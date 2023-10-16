Стартовали клинические испытания адаптированных под новый штамм COVID-19 вакцин

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«Сегодня совместно с институтом имени Гамалеи мы первыми начинаем исследование уже зарекомендовавших себя препаратов, адаптированных под новый штамм коронавирусной инфекции XBB-1. Это уже всем привычные двухкомпонентный «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт» с обновлённым антигенным составом», – приводит АГН «Москва» слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук Тигран Алексанян перечислил те табу врача. При которых он может отказать пациенту в проведении пластики. Как передают «Дни.ру», причинами этому могут стать скандальные и недовольные пациенты, состояние здоровья человека и противопоказания к операциям, отсутствие показаний к хирургическому вмешательству, психологическая незрелость человека, его сомнения и неосознанное понимание процесса, а также неготовность пациента к ограничениям не только до и во время операции, но и в период восстановления.
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