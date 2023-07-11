Стилист Субота рекомендовал использовать минералку для восстановления волос после отпуска

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«Пересмотрите свой домашний уход. Используйте шампуни глубокой очистки, чтобы очистить кожу головы от остатков морской соли. Ополаскивайте волосы минеральной водой комнатной температуры», — добавил в беседе с Газета.ру Субота.
Для дополнительного увлажнения, по словам эксперта, можно добавить в шампунь масло авокадо или макадамии.
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