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Стоматолог Ахтанин дал рекомендации перед процедурами
Стоматолог-имплантолог, ортопед, действительный член международной ассоциации имплантологов ITI Александр Ахтанин заявил, что в случае, когда речь идёт о полномасштабном восстановлении зубов и необходимо несколько походов к специалисту для процедур, необходимо освободить себе время и взять, к примеру, отпуск.
При этом перед самими процедурами многие специалисты рекомендуют поесть, поскольку после посещения врача могут запретить приём пищи на несколько часов.
Ахтанин объяснил, что сейчас в стоматологических клиниках применяют низкотравматичные методики, перед которыми пациенту не нужна специальная подготовка.
Ранее американский стоматолог Данте Девоти заявил, что употребление газировки пагубно скажется на эмали, так и на зубах в целом. В газированной воде содержится сахар, снижающий водородный показатель и понижающий уровень кислотности. Это способствует неприятному запаху изо рта и образованию кариеса.
При этом перед самими процедурами многие специалисты рекомендуют поесть, поскольку после посещения врача могут запретить приём пищи на несколько часов.
«Установку одного или двух имплантов хирург-имплантолог нередко выполняет за одно посещение клиники с одновременной фиксацией на них временных коронок. Пациент приходит в клинику без зубов, а уходит с красивой улыбкой. При этом такая процедура не требует больничного или долгого периода реабилитации, в отличие от многих других операций», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Ахтанин.
Ранее американский стоматолог Данте Девоти заявил, что употребление газировки пагубно скажется на эмали, так и на зубах в целом. В газированной воде содержится сахар, снижающий водородный показатель и понижающий уровень кислотности. Это способствует неприятному запаху изо рта и образованию кариеса.
Мелисса Тимофеева