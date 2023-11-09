Стоматолог Автандилян: Зубы зимой могут болеть из-за дефицита витаминов

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«Из-за недостаточности питательных и минеральных компонентов зубная эмаль становится более уязвимой перед вредоносными микроорганизмами, что может привести к развитию кариеса. Помимо этого, в межсезонье человеку может казаться, что зубы будто ноют, что также свидетельствует о нехватке кальция в организме», — отметила в беседе с Газета.ру Автандилян.
Для того, чтобы предотвратить или успокоить боль в зубах врач рекомендовала сменить зубную щётку, не пить горячие напитки на улице, а также нормализовать рацион питания так, чтобы в нём присутствовали продукты, богатые кальцием и витамином D.
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