Стоматолог Беггс предупредил о неприятных последствиях курения вейпов

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Стоматолог Стюарт Беггс заявила, что из-за частого курения вейпов и электронных сигаретэлектронных сигарет может пропасть способность различать вкусы. Об этом пишет Daily Mail.
По словам специалиста, потеря вкуса — не единственное неприятное последствие курения электронных сигарет. Он отметил, что пристрастившиеся к вейпу люди зачастую жалуются на обезвоживаниео и сухость во рту.
Он подчеркнул, что единственный способ вернуть прежние ощущения вкуса — это отказ от электронных сигарет. Помимо этого, следует пить больше воды и внимательно следить за гигиеной ротовой полости — чистить язык и использовать зубную нить, посоветовал стоматолог.
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«Это действительно очень вредно для здоровья», — цитирует издание слова Беггса.
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