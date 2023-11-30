Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Стоматолог Егорова рассказала, как современные сканеры помогают жителям Московской области

Стоматолог Егорова рассказала, как современные сканеры помогают жителям Московской области

Стоматолог Егорова назвала главные достижения Московской области
30 ноября 2023, 13:54
Фото: IStock/alfexe

Фото: IStock/alfexe

Область стоматологии в Подмосковье постоянно совершенствуется. Специалисты стремятся внедрить в работу современные цифровые технологии и усовершенствовать профилактику тяжёлых заболеваний. На VII Съезде терапевтов Московской области заведующая кафедрой ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ им. Владимирского Марина Егорова рассказала, как и где применяют технологии в регионе.

По словам специалиста, МОНИКИ – единственный в России институт, на базе которого есть принтеры по лазерному спеканию и печати по металлу. Это позволяет обучать специалистов по новым, современным технологиям.
«Два года назад на базе консультативно диагностического центра организовано стоматологическое отделение сложных случаев, в котором принимаются сложные пациенты. В отделении есть возможность на новом уровне делать слепки, которые раньше делали при помощи альгинатных и силиконовых масс. Сегодня у нас есть интраоральный сканер и зуботехнический сканер, который позволяет сделать это быстрее и качественнее», — отметила Егорова.
Читайте также:

Андрей Воробьёв открыл VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

Профессор Каратеев назвал главную причину осложнения при артрите

Нефролог Ватазин: у каждого четвёртого россиянина повреждены почки после коронавируса
#моники
#пациенты
#стоматология
#подмосковье
#врачи
#технологии
Читайте нас в
Главный гематолог Подмосковья рассказала, как регион борется с гемофилией и анемией
Гематолог Митина рассказала, как в Подмосковье борются с гемофилией и анемией
30 ноября 2023, 13:06

Фото: Екатерина Шмакова

В России и мире становится всё больше людей с дефицитом железа в организме, что, в свою очередь, приводит к анемии. Это состояние, когда снижается количество эритроцитов и уровень гемоглобина. Также в обществе до сих пор существует проблема гемофилии. О том, как бороться с этими заболеваниями на VII Съезде терапевтов Московской области рассказала руководитель отделения клинической терапии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, главный внештатный гематолог Московской области Татьяна Митина.
По словам специалиста, железодефицитная
анемия – распространённое состояние не только в России, но и в мире. Заболевание становится массовым, в том числе из-за социально-экономических процессов.

«Помимо прочего, оно обусловлено также социально-экономическими процессами, которые проявляются в виде недостатка питания, в том числе белкового. Из-за этого люди испытывают дефицит железа», — отметила гематолог. 
Митина подчеркнула, что вторым вызовом общества является гемофилия. На форуме специалист представила доклад, в котором рассказала как выявить заболевание, как наблюдать таких специалистов и какие препараты назначать.

«Когда ребёнок рождается с гемофилией, он сразу попадает в поле внимания врачей и до 18 лет наблюдается у детского гематолога, получает всю необходимую терапию и обследование. А дальше ребёнка выпускают во взрослую жизнь, и зачастую бывает, что пациент снимается с детского учёта и может отправиться в свободное плавание. Чтобы такого не было, нужно этого пациента поставить на учёт, чтобы он получал правильные препараты», — добавила Митина. 
Специалист подчеркнула, что в Московской области создан регистр пациентов с гемофилией, а обеспеченность факторами свёртывания крови Подмосковья можно назвать лучшей в стране и среди развитых европейских стран.

Читайте также: 

Андрей Воробьёв открыл VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

Профессор Каратеев назвал главную причину осложнения при артрите

Нефролог Ватазин: у каждого четвёртого россиянина повреждены почки после коронавируса
#пациент
#препараты
#кровь
#врачи
#подмосковье
Читайте нас в
В Подмосковье поступило свыше 260 единиц стерилизационного оборудования
30 ноября 2023, 12:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 260 единиц стерилизационного оборудования поступило в подмосковные больницы с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Стерилизационное оборудование предназначено для дезинфекции медицинских инструментов. Также поступили сухожаровые шкафы, паровые и плазменные стерилизаторы.

«Новое стерилизационное оборудование поступило в 36 наших медицинских организаций – в общей сложности 264 единицы. Оно позволит проводить качественную и бережную стерилизацию медицинского оборудования и хирургических инструментов, проводить дезинфекцию помещений. На закупку медтехники было направлено почти 250 млн рублей», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Стоит отметить, что новое оборудование появилось в городских округах Пушкино, Жуковский, Мытищи, Люберцы, Щёлково и Коломна.Кроме этого, оборудование было закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках проекта «Здравоохранение».

Читайте также: 

Диспансеризацию в Одинцовском округе за 10 месяцев прошли более 102 тыс человек

В НИКИ детства с начала года обследовали 9 тыс юных спортсменов

К марафону «Роддом, достойный доверия» уже на старте подключились 3 тыс человек
#люберцы
#здравоохранение
#мытищи
#жуковский
#пушкино
#коломна
#оборудование
#светлана стригункова
#подмосковье
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Подмосковные врачи вылечили старую травму мужчине новым методом
30 ноября 2023, 10:48

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Врачи МОНИКИ начали использовать новый метод лечения застарелых травм плеча. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения
62-летний мужчина поступил в больницу с резкой болью в плече после падения на вытянутую руку. В ходе МРТ у него обнаружили повреждение вращательной манжеты плечевого сустава с выраженными изменениями сухожилия и самой мышечной ткани этих структур. 

«Мы выполнили малоинвазивную операцию – артроскопическую пластику верхней капсулы плечевого сустава из сухожилий длинной малоберцовой мышцы, используя сухожилия самого пациента в качестве трансплантата. Преимущество заключается в том, что такой трансплантат не «деградируют», процесс операции менее инвазивный, чем, к примеру, эндопротезирование. <…> Артроскопические технологии позволяют провести эту операцию без больших разрезов, практически через несколько доступов по 5-6 мм», - отметил травматолог - ортопед МОНИКИ Дмитрий Кирилин.

Кроме этого, после операции пациенту был назначен курс физиолечения с  лечебной физкультурой. На сегодняшний момент у мужчины почти полностью восстановилась подвижность плеча и пробали болевые ощущения, которые он испытывал до операции.

Читайте также:
#моники
#курс
#технологии
#мрт
#мужчины
#мужчина
#операции
Читайте нас в
Нутрициолог Потапова назвала самую полезную для иммунитета ягоду
Врач-нутрициолог Потапова: Клюква — это самая полезная для иммунитета человека ягода
30 ноября 2023, 05:49

Фото: iStock/gitusik

Клюква считается полезной ягодой для поддержания здоровья иммунной системы в зимний период. Об этом рассказала «Известиям» российский специалист по превентивной медицине и врач-нутрициолог Юлия Потапова.
Употребление клюквы может помочь укрепить иммунную систему в период осенне-зимних заболеваний, поскольку данные ягоды содержат витамин C, антиоксиданты и обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Более того, клюква способна усиливать действие антибиотиков и, таким образом, делает лечение более эффективным

Тем не менее клюкву с осторожностью нужно употреблять тем людям, у которых есть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастрит с повышенной кислотностью. Ягода раздражает слизистые и стимулирует выработку желудочного сока. Клюква имеет свойство разжижать кровь, поэтому люди, которые принимают разжижающие кровь препараты, должны с осторожностью употреблять в пищу продукты с этой ягодой.

Кроме того, данная ягода довольно агрессивна по отношению к зубной эмали, поэтому стоматологи рекомендуют прополоскать рот и почистить зубы после употребления напитков и блюд, содержащих клюкву.

Сезон клюквы в Московской области уже начался. Чаще всего эта ягода растёт на болотах или краях заболоченных лесных озер, а также на торфяниках. Пик сезона в регионе приходится на середину ноября.

Читайте также:

Диетолог Капийчук предупредила о влиянии клюквы на кровь

В Подмосковье начался сезон клюквы

Ягодный микс: какие осенние плоды полезны для иммунитета?
#ягоды
#иммунитет
#врачи
#здоровье
Читайте нас в
В Ярославле медсестра во время диспансеризации брала кровь у детей одной иглой
30 ноября 2023, 04:46

Jovanmandic

В Ярославле руководство поликлиники отстранило от работы медсестру, которая колола детям пальцы при заборе крови одной иглой. Для проверки здоровья у четверых юных пациентов возьмут анализы, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Информация о том, что в поликлинике Дзержинского района начинающая медсестра во время диспансеризации колола детям палец одной иглой появилась ранее в одной из групп «ВКонтакте».

«Действительно, данная ситуация подтверждается руководством медицинской организации. Молодой специалист поступила на работу в поликлинику недавно после обучения в медицинском колледже и получения аккредитации. В настоящее время она отстранена от работы с детьми», — проинформировали в министерстве.

В ярославском Минздраве также подчеркнули, что медсестра прошла инструктаж по соблюдению санитарных норм и техники безопасности на рабочем месте.

Читайте также:

Диспансеризацию в Одинцовском округе за 10 месяцев прошли более 102 тысяч человек

Эндокринолог Калошина: Чай эффективнее бодрит с утра, чем кофе

Эндокринолог Павлова: Сбалансированное питание сохранит здоровье щитовидки
#здоровье
#медсестра
#информация
#дети
#поликлиника
Читайте нас в
Эндокринолог Калошина: Чай эффективнее бодрит с утра, чем кофе
29 ноября 2023, 20:42

Фото: istockphoto.com/karandaev

Врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина заявила, что чай эффективнее употреблять с утра для бодрости, чем кофе.
«Оба эти напитка содержат кофеин, поэтому обеспечивают прилив энергии. Но ощущаться он будет по-разному. Стимулирующее действие чашечки кофе будет максимально ярким, но продлится не очень долго, а чай действует мягче, но ощущение собранности и бодрости после него будет длиться дольше», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Калошина.

При этом, специалист не советовала пить с утра слишком чай или кофе слишком крепкими, а также чересчур горячими, поскольку есть опасность обжечь слизистую или гортань.

Читайте также:

FT: Кофе и какао на европейских складах оказались под угрозой уничтожения

Диетолог Писарева заявила о пользе цикория для пожилых

Онколог Иванов: Кофе способен помогать в профилактике рака
 
#кофе
#чай
#здоровье
#напитки
#врач
Читайте нас в
Эндокринолог Павлова: Сбалансированное питание сохранит здоровье щитовидки
29 ноября 2023, 19:20

Фото: istockphoto.com/unomat

Врач-эндокринолог Ольга Павлова перечислила основные привычки и меры по сохранению здоровья щитовидной железы, среди которых назвал сбалансированное питание.
«Питание должно быть сбалансированным и включать в себя витамин D, селен и йод. Эти витамины и микроэлементы в большом количестве содержатся в овощах, фруктах, орехах и морепродуктах. Эти продукты обеспечат организм всем необходимым для здоровья и нормального функционирования щитовидной железы», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Павлова.

Кроме этого, здоровью щитовидки способствуют умеренные физические нагрузки, уменьшение стрессовых состояний, отказ от вредных привычек.

Кроме того, врач рекомендовала регулярно осматриваться у врачей.

Ранее Минпромторг выявил недоброкачественные лекарства из Индии. Таких препаратов выявили почти половина. Однако, как пишут argumenti.ru, индийская фармакология всё равно имеет хорошую репутацию на мировом рынке, Индия поставляет в Россию противовирусные, обезболивающие, жаропонижающие препараты, а также применяемые в онкологии.

Читайте также:

Гинеколог Зарочинцева: рак может развиться из-за ожирения

Врач назвала неочевидные симптомы проблем с печенью на ранней стадии

Подмосковный врач Пожарская предупредила о недопустимости применения капель от насморка дольше пяти дней
#лекарства
#врач
#питание
#здоровье
Читайте нас в
Диспансеризацию в Одинцовском округе за 10 месяцев прошли более 102 тыс человек
29 ноября 2023, 19:16

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Диспансеризацию в одинцовских поликлиниках за 10 месяцев текущего года прошли более 92 тыс человек, а в Центре диспансеризации «Здоровье Подмосковью» – более 10 тыс пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Центр открылся в городском округе в 2023 году. Все необходимые обследования там можно пройти всего за два часа. При обследовании в центре исключено пересечение с болеющими пациентами. 
«Приёмы в Центре диспансеризации ведут врачи общей практики и специалисты узких направлений. Здесь есть кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики. Посетители могут сделать флюорографию и маммографию. Пройти диспансеризацию можно в будние дни с 8 до 20 часов, а также в субботу. В центре оборудованы комфортные зоны ожидания», – рассказал замглавы Одинцовского городского округа Олег Дмитриев.
В пресс-службе напомнили, что диспансеризация – первый шаг для определения состояния здоровья человека. Регулярный профосмотр позволяет выявить болезнь на ранних стадиях и начать лечение вовремя. 

Читайте также:

Глава Одинцовского округа Иванов вручил медали многодетным мамам

Глава Одинцова Иванов поздравил с юбилеем Всероссийское общество инвалидов Звенигорода

Участниками «Активного долголетия» в Одинцовском округе стали уже более 12,5 тыс человек
#одинцово
#здоровье
#здравоохранение
#диспансеризация
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Эпидемиолог Покровский: Скоро установят возбудителя пневмонии в провинциях КНР
29 ноября 2023, 18:56

Фото: istockphoto.com/Niphon Khiawprommas

Академик РАН, эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский заявил, что возбудителя загадочной пневмонии, которая обнаружилась в некоторых провинциях КНР, скоро установят.
Специалист призвал не паниковать по этому поводу и не бояться новой эпидемии.

«Есть специальные программы по выделению новых и неизвестных возбудителей. Поэтому я думаю, что скоро мы точно узнаем, что там происходит. Пока должны быть проведены соответствующие исследования. Китайцы вполне способны такие исследования провести, и скоро опубликуют эти данные», — отметил в беседе с «Царьградом» Покровский.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о серьёзных последствиях отсутствия головного убора зимой. Так, по словам врача, так можно подхватить много заболеваний. Он отметил, что переохлаждение может стать причиной скарлатины, ангины, гломерулонефрита.

Опасны прогулки без шапки и для людей, которые страдают хроническими заболеваниями, такими, как тонзиллит, гайморит, фарингит, синусит.

«Если человек застудил на морозе среднее ухо, впоследствии у него может развиться менингит, потому что внутреннее ухо находится близко к мозгу и мозговым оболочкам. Это, по правде говоря, самое неприятное, что может спровоцировать прогулка без шапки», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Читайте также:

Профессор Каратеев назвал главную причину осложнения при артрите

Россиянам раскрыли опасные последствия отсутствия прогулок

Врач назвала неочевидные симптомы проблем с печенью на ранней стадии
#врач
#менингит
#медицина
#наука
Читайте нас в
Достижения.рф