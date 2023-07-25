Стоматолог Левчук рассказала, сколько стоит сделать «голливудскую улыбку»

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Стоматолог-ортопед клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук заявила, что процедура «голливудская улыбка» требует много времени и денежных средств. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Первое, что необходимо сделать человеку, который хочет стать обладателем «голливудской улыбки» – прийти на консультацию к ортопеду-гнатологу», — цитирует слова Левчук «Газета.Ru».
Левчук отмечает, что правильное взаимодействие зубов, мышц и костей необходимо для качественного протезирования, которое требуется для создания настоящей «голливудской улыбки». Если у пациента имеются ортодонтические отклонения, то также необходимо пройти соответствующее лечение, в противном случае есть риск того, что виниры или коронки со временем начнут откалываться.
Левчук подчеркнула, что стоимость «голливудской улыбки» может варьироваться от объема работ. При полном протезировании совместно с лечением имеющихся ортодонтических проблем ценовой диапазон будет составлять 1–1,5 миллиона рублей.
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