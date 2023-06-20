Стоматолог Мартынова рассказала, как проблемы с зубами могут сказаться на внутренних органах

istockphoto/alfexe
Боль в ушах и голове может быть последствиями кариеса
Стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала «Газете.Ru», что нарушение положения или отсутствие зубов может быть препятствием для качественного пережевыванию пищи. Может развиться гастрит, заболевания пищеварительного тракта и печени. Также может развиться аллергия.
«Без полноценной гигиены размножаются бактерии и разрушается ткань зуба. Из-за распространения бактерий за верхушку корня разрушается костная ткань и развивается гайморит. Проблемы с зубами могут вызывать головокружение и боль в ушах», — рассказала Елена Мартынова.
Стрептококки — бактерии, вызывающие кариес зубов, провоцируют ангины, отиты. Проникая в кровеносные сосуды, вызывают воспаление внутренней стенки сердечной мышцы, болезни почек, ревматизм.
Лечение зубов в этом случае является единственным вариантом.
У пациентов с заболеваниями желудка, печени, с сахарном диабетом, заболеваниями крови, изменения на слизистой оболочке рта могут появиться задолго до появления симптомов основного заболевания.
Ранее иммунолог Болибок рассказал о том, что COVID-19 повлиял на рост онкозаболеваний. По словам иммунолога, в данный момент обострена проблема постковида, когда после болезни у пациентов возникают другие заболевания. Владимир Болибок рассказывает о том, что в 2-2,5 раза выросло число сосудистых и аутоиммунных заболеваний, в том числе онкологии.
«Без полноценной гигиены размножаются бактерии и разрушается ткань зуба. Из-за распространения бактерий за верхушку корня разрушается костная ткань и развивается гайморит. Проблемы с зубами могут вызывать головокружение и боль в ушах», — рассказала Елена Мартынова.
Лечение зубов в этом случае является единственным вариантом.
У пациентов с заболеваниями желудка, печени, с сахарном диабетом, заболеваниями крови, изменения на слизистой оболочке рта могут появиться задолго до появления симптомов основного заболевания.
Ранее иммунолог Болибок рассказал о том, что COVID-19 повлиял на рост онкозаболеваний. По словам иммунолога, в данный момент обострена проблема постковида, когда после болезни у пациентов возникают другие заболевания. Владимир Болибок рассказывает о том, что в 2-2,5 раза выросло число сосудистых и аутоиммунных заболеваний, в том числе онкологии.
Мария Фирсова