Стоматолог Мелехова рассказала, сколько нужно жевать жевательную резинку

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Жевательную резинку нужно жевать после еды и не более 15 минут.
Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова.
Вред жевательная резинка может нанести пищеварению. При жевании на голодный желудок стимулируется выработка желудочного сока, который раздражает слизистую оболочку желудка, а также способен усугубить ситуацию с гастритами и язвами.
Стоматолог-терапевт Людмила Шемякина рассказала, что при выборе жевательной резинки нужно внимательно читать состав. Предпочтение нужно отдавать вариантам с ксилитом и без сахара. Это снизит риск повреждения эмали, развития кариеса. Также можно найти специальные жевательные резинки с добавлением кальция, которые производят для профилактики кариеса.
23 сентября в мире отмечается День рождения жевательной резинки. Её производство наладил американец Джон Кертис в 1848 году.
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«Жевательная резинка приносит пользу, когда жуем первые 15 минут после еды. Она позволяет убрать остатки пищи, стимулирует выработку слюны, в которой содержатся минералы. Благодаря слюне снижается кариесогенная ситуация. Также убирает поверхностный налет»,- рассказала стоматолог.
Стоматолог-терапевт Людмила Шемякина рассказала, что при выборе жевательной резинки нужно внимательно читать состав. Предпочтение нужно отдавать вариантам с ксилитом и без сахара. Это снизит риск повреждения эмали, развития кариеса. Также можно найти специальные жевательные резинки с добавлением кальция, которые производят для профилактики кариеса.
23 сентября в мире отмечается День рождения жевательной резинки. Её производство наладил американец Джон Кертис в 1848 году.
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Мария Фирсова