Стоматолог Месропова предупредила об опасности пародонтита

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Стоматолог, кандидат медицинских наук Кристина Месропова предупредила, что пародонтит может быть очень опасным и привести к потере зубов. Об этом пишет «Мослента».
Специалист рассказала, что факторами развития пародонтита являются курение, плохая гигиена, снижение иммунитета, переохлаждение или болезни, провоцирующие воспалительные процессы.
По словам Месроповой, основными симптомами этого заболевания считается кровоточивость десен, возникновение углублений между десной и зубом, ноющая боль, шатание одного или нескольких зубов.
Чтобы суметь вовремя отреагировать на пародонтит, рекомендуется регулярно посещать стоматолога. При запущенных случаях этого заболевания человек рискует потерять десять и более зубов, отметила Кристина Месропова.
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По словам Месроповой, основными симптомами этого заболевания считается кровоточивость десен, возникновение углублений между десной и зубом, ноющая боль, шатание одного или нескольких зубов.
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Диана Аванесян