Стоматолог Месропова предупредила об опасности пародонтита

Первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова, а также главы администраций Рузского, Можайского, Наро-Фоминского городских округов и ЗАТО Молодёжный обсудили с жителями проблемы и планы развития здравоохранения. XIV Гражданский форум «Подмосковье. Здоровье» прошёл в Рузском городском округе, сообщили в пресс-службе Общественной палаты Подмосковья.