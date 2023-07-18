Стоматолог Патлатая назвала главные причины развития кариеса

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Стоматолог Патлатая рассказала, что главными причинами кариеса являются инфекции в полости рта и нарушение слюноотделения.
Специалист отметила, что кариес напрямую связан с плохой гигиеной, а также с нарушениями слюноотделения на фоне проблем с ЖКТ и хронических заболеваний, то есть, чем слюна обильнее, тем лучше она вымывает зубы от микроорганизмов.
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Дана Игумнова