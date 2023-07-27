Стоматолог Рындина назвала продукты, которые вредят зубам

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Врач-стоматолог общей практики Таисия Рындина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы сохранить здоровье зубов.
Самыми вредными напитками считаются газированные, сладкие, высококислотные напитки. К ним относятся соки, энергетики, газировки. Их употребление приведёт к возникновению кариеса, разрушению эмали зубов.
Врач подчеркнула, что для зубов опасна как твёрдая, так и мягкая пища. Первая оказывает негативное механическое воздействие, а вторая создаёт почву для бактерий.
Стоматолог в беседе с «Вечерней Москвой» дала несколько советов читателям. Во-первых, нужно чаще есть овощи и фрукты. Они содержат мало углеводов и в меру жёсткие, что позволяет при пережёвывании убрать часть зубного налёта. А из напитков лучше выбрать простую негазированную воду.
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Врач подчеркнула, что для зубов опасна как твёрдая, так и мягкая пища. Первая оказывает негативное механическое воздействие, а вторая создаёт почву для бактерий.
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Анастасия Чинкова