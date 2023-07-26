Стоматолог Шемякина предупредила о вреде жевательной резинки для зубов

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Жевательная резинка, особенно с сахаром, может спровоцировать кариес и разрушить зубную эмаль.
Об этом рассказала стоматолог-терапевт Людмила Шемякина «Известиям».
По словам специалиста, при выборе жевательной резинки надо внимательно читать состав. Предпочтение нужно отдавать вариантам с ксилитом и без сахара. Это снизит риск повреждения эмали, развития кариеса. Также можно найти специальные жевательные резинки с добавлением кальция, которые производят для профилактики кариеса.
Но некоторым людям противопоказано жевать резинку. Людмила Шемякина рассказала, что стоит воздержаться от этой привычки при диагностированном бруксизме, наличии временных пломб и любых ортодонтических конструкций.
Жевательную резинку не стоит жевать чаще 2 раз в день и дольше 10 минут после еды. Привычка может привести к проблемам с желудком из-за усиленной выработки слюны и желудочного сока.
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По словам специалиста, при выборе жевательной резинки надо внимательно читать состав. Предпочтение нужно отдавать вариантам с ксилитом и без сахара. Это снизит риск повреждения эмали, развития кариеса. Также можно найти специальные жевательные резинки с добавлением кальция, которые производят для профилактики кариеса.
Жевательную резинку не стоит жевать чаще 2 раз в день и дольше 10 минут после еды. Привычка может привести к проблемам с желудком из-за усиленной выработки слюны и желудочного сока.
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Мария Фирсова