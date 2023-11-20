Стоматолог Трифонова заявила об опасности терпения зубной боли

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Стоматолог Светлана Трифонова завила, что лечить заболевший зуб таблеткой самостоятельно бесполезно и даже опасно, поскольку это может окончится нагноениями.
«Бывает такое, что зуб начал болеть, а через какое-то время прошёл. При самой распространённой в таких случаях проблеме – воспалении пульпы (нерва) или наличии кисты – ситуация не может сама собой улучшиться. Наоборот, идёт ухудшение, часто незаметное для человека. Это может приводить к отёку щеки, сильным болям, когда не помогает обезболивающее, выходу гноя через десну и даже распространению гноя в кости», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Трифонова.
Она рекомендовала при зубной боли как можно быстрее обращаться к врачу.
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