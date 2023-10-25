Стоматолог Юрченко объяснила связь болей в спине и зубах

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«Так, заболевания зубов и дёсен, такие как воспаление корневых каналов, кариес или пародонтит, нередко приводят к воспалению и активации нервных рецепторов в области рта. Этот болевой сигнал может распространиться вдоль нервных путей и вызвать боли или дискомфорт в других частях тела, включая спину», — пояснила в беседе с Газета.ру Юрченко.
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