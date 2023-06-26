Стоматолог Жук перечислил самые частые ошибки при чистке зубов

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Кроме того, многие не уделяют должного внимания межзубным промежуткам. А между тем именно в таких местах чаще всего возникают кариозные процессы.
А врач-стоматолог Диана Левчук заявляла, что потеря зубов может грозить из-за заболевания дёсен, их рецессии или опущения, плохой гигиены полости рта и даже неправильный прикус.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко сообщала, что слишком холодная вода в жару может спровоцировать простуду.
«Если кровоснабжение ухудшается, значит, туда поступает меньше клеток, которые отвечают за нашу иммунную защиту. Если у человека уже есть предрасположенность к каким-то инфекциям, то они могут проявиться», — отмечала в беседе с «Москвой 24» Романенко.
Кроме того, ледяная вода может вызвать спазм сосудов слизистых.