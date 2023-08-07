Стоматолог Золотницкий рассказал о влиянии зубов на здоровье сердца

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Сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующее место в списке причин преждевременной смертности людей.
Главный внештатный специалист по стоматологии Депздрава Москвы Игорь Золотницкий рассказал «Ленте.ру» о связи между здоровьем сердца и зубов.
Плохое состояние полости рта, болезни дёсен увеличивают риск развития сердечных патологий. Воспаление в ротовой полости увеличивают риск бактериальной инфекции в кровотоке, что в свою очередь влияет на сердечные клапаны.
Чтобы уменьшить риск развития атеросклероза и других болезней сердечно-сосудистой системы, важно соблюдать правила индивидуальной гигиены полости рта и раз в 6 месяцев проходить обследование у врача-стоматолога.
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Плохое состояние полости рта, болезни дёсен увеличивают риск развития сердечных патологий. Воспаление в ротовой полости увеличивают риск бактериальной инфекции в кровотоке, что в свою очередь влияет на сердечные клапаны.
«Пациенты, имеющие на зубах желтый, коричневый или черный налет чаще других подвергаются появлению бляшек на стенках сосудов. А это приводит к развитию атеросклероза и другим тяжелым последствиям», — рассказал стоматолог Игорь Золотницкий.По данным ВОЗ, после 45 лет бляшечные образования есть у 67% людей.
Чтобы уменьшить риск развития атеросклероза и других болезней сердечно-сосудистой системы, важно соблюдать правила индивидуальной гигиены полости рта и раз в 6 месяцев проходить обследование у врача-стоматолога.
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Мария Фирсова