Стоматологи МОНИКИ начали лечить пациентов под общим наркозом

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Стоматологическое лечение под общим наркозом стало доступным для пациентов Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На базе дневного стационара работает отделение стоматологии для взрослых. Оно создано для лечения и удаления зубов у пациентов под наркозом. Лечение проводится с участием анестезиологической бригады.
Пациент пробуждается в палате, его состояние несколько часов контролируют анестезиологи и реаниматологи. Затем его выписывают или переводят на стационарное наблюдение. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.
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«Есть ряд состояний, которые препятствуют лечению зубов под местной анестезией. Это, например, психо-неврологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие патологии. Такие пациенты проходят обследование у профильных специалистов, и их направляют на стоматологическое лечение в амбулаторных условиях под наркозом», – рассказала заведующая стоматологическим отделением сложных случаев МОНИКИ Малкан Амхадова.
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Лора Луганская