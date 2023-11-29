Стригункова рассказала о целях съезда терапевтов и врачей смежных специальностей

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«Такие съезды нужны для обмена практиками, новыми технологиями и знаниям. Мы говорим не только о знаниях медицинских, но и организационные вопросы, управленческие механизмы, которые помогают и упрощают жизнь терапевтов и врачей первичного звена. Поэтому такие собрания необходимы», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Кроме этого, на таких встречах люди обсуждают вопросы и принимают новые практики, которые позже реализовывают в своих медицинских учреждениях.
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